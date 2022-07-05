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عمر شويل - جدة تمويل شخصي سريع في 30 دقيقة حتى 2 مليون ريال من الراجحي الخدمة الجديدة التي يقدمها مصرف الراجحي لكل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لبعض الفئات التي يقوم مصرف الراجحي بتحديدها، حيث يصل التمويل إلى أكثر من 2 مليون ريال سعودي وحدد أن فترة السداد قد تصل إلى 5 سنوات لذا يعد مصرف الراجحي من أهم وأفضل المصارف التي يعتمد عليها في المملكة العربية السعودية، حيث يتوافد على مصرف الراجحي العديد من السعوديين وأيضاً من غير السعوديين من أجل الاستفادة بأسرع تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهرى ولا يشترط أن يكون الراتب الشهري للمستفيد كبير حيث يمكنك الاستفادة من تمويل مصرف الراجحي من خلال التقديم على الموقع الإلكتروني.

تمويل شخصي سريع في 30 دقيقة حتى 2 مليون ريال من الراجحي

يقدم مصرف تمويل شخصي سريع في 30 دقيقة حتى 2 مليون ريال من الراجحي ويتميز يتميز بالعديد من المزايا أهمها التالي:

إمكانية تحويل أي أموال من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية.

إمكانية تسديد أي مبالغ مالية من مثل الفواتير من خلال مصرف الراجحي.

إمكانية التحويلات البنكية من أي بنك داخل المملكة.

إمكانية الاستعلام عن كافة المعلومات المالية.

تسهيلات كبيرة في التعاملات المالية من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة من مصرف الراجحي.

رابط التقديم للحصول على التمويل الشخصي

يمكنك الاستفادة من خدمات مصرف الراجحي والحصول على التمويل الشخصي من خلال عدة خطوات بسيطة وهى كالاتي:

الدخول على الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي ، أو من خلال الدخول على التطبيق الجديد لمصرف الراجحي الذي أعلن عنه مصرف الراجحي مؤخرا.

أو من خلال الدخول على الذي أعلن عنه مصرف الراجحي مؤخرا. ثم تحديد طلب التمويل الشخصي والتقديم بالطلب.

ثم ملئ البيانات الشخصية مثل الراتب الشهري ورقم الهاتف ثم بعد الانتهاء تقوم بعملية الحفظ ثم الإرسال.

بعد 30 دقيقة ستصلك رسالة من مصرف الراجحي توضح إليك القبول أو الرفض طبقا لمعايير الشروط المطلوبة.

رقم بنك الراجحي

يعد التمويل الشخصي الذي يوفر بنك الراجحي من أهم الأمور التي يبحث عنها، لذا وفر بنك الراجحي رقم مجاني للاستعلام والاستفادة من الخدمات والمزايا التي يقدمها بنك الراجحي والتي يتم استقبالها خلال 24 ساعة حتي في أيام العطلات الرسمية وجاءت كالآتي:

رقم الاستفسارات والشكاوى 8001241222

رقم خدمة العملاء 8001248880

رقم الاتصال من خارج المملكة العربية السعودية 966920003344+

شروط التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

كشف مصرف الراجحي الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول علي التمويلات المختلفة، تضمنت هذه الضوابط والشروط كل من التالي:

يجب على المتقدم أن يكون اشتغل في القطاع الخاص أو العام شهر على الأقل.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام مع نهاية اخر قسط.

يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور لدى المتقدم لا يقل عن 2000 ريال.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على تمويل شخصي سريع 56

كشف بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية المستندات المطلوبة والواجب توافرها للحصول علي أي تمويل من تمويلات الراجحي المختلفة، التي يقدمها البنك للعملاء، حيث جاءت هذه المستندات كالتالي:

إحضار صورة الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية، أو صورة من الإقامة لأصحاب الجنسية الغير سعودية.

تحويل الراتب إلى البنك لكل المتقدمين ولكن باستثناء الأطباء والعاملين في البنوك وبعض الفئات التي يحددها مصرف الراجحي.

يجب تجهيز مفردات المرتب أو تفاصيل الراتب الشهرى وإرسالها إلى مصرف الراجحي.

أعلن مصرف الراجحي أن موعد صرف رواتب يوم 27 من كل شهر ميلادي طبقاً قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتوحيد مواعيد الصرف.

خدمات مصرف الراجحي

يمكنك التعرف عزيزي القارئ عن أهم مميزات مصرف الراجحي الجديد من خلال رابط خدمات الراجحي الجديد، كما يمكنك الآن التعرف على الطريقة الصحيحة للتسجيل في مصرف الراجحي، حيث يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات والمزايا إلى العملاء والتي تأتي من أهمها توفير قروض تتوافق مع الشريعة الإسلامية تبدأ من 50 ألف ريال سعودي إلي 3 مليون ريالاً سعودياً، كما يوفر مجموعة من القروض الميسرة إلي كافة المواطنين الراغبين وعلى فترات سداد تناسب الجميع كما يقدم مصرف الراجحي تمويل السيارت وتمويل شخصي.

إلى هنا وصلنا لنهاية شرح تمويل شخصي سريع في 30 دقيقة حتى 2 مليون ريال من الراجحي.