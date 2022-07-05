الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز عبر منصة التأشيرات الإلكترونية بالخطوات

الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز، مع استعداد الكثير من المواطنين إلى موسم الحج فى الفترة الحالية، يعد الاستفسار عن التأشيرة والأوراق المطلوبة إنهائها من أهم الأمور التي يتطلع إليها الكثير سواء للذهاب لأداء مناسك الحج أو للزيارات العائلية، وقد قامت الحكومة بالمملكة بإتاحة إمكانية الاستعلام عن تأشيرة الحج برقم جواز السفر بشكل إلكتروني من أجل التيسير على المواطنين وتوفير الكثير من الوقت والجهد عليهم بدلا من الذهاب إلى المكاتب القنصلية، ومن أجل هذا نقدم لكم فى هذا المقال خطوات الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز 2022-1443 للتأكد من صلاحية التأشيرة والتمكن من السفر.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1443

يستطيع أي مواطن يريد تجهيز أوراقه للتمكن من الذهاب إلى السعودية لأداء مناسك الحج، الاستعلام عن مدى صلاحية التأشيرة إلكترونيا والاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية:

التوجه إلى رابط الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية “منصة التأشيرات“.

اضغط على أيقونة “استعلام” لتظهر لك خدمات الاستعلام التي يتم تقديمها على الموقع.

تظهر لك عدد من الخانات يطلب منك القيام بملئها وهى: تحديد نوع الاستعلام وهنا ستختار “طلب التأشيرة”، ثم يطلب منك إدخال رقم الطلب، رقم جواز السفر، إدخال رمز الصورة المتواجد أمامك.

بعد الانتهاء قم بالضغط على “استعلام” وسوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالتأشيرة من حيث نوعها ومدتها وغيرها من التفاصيل، ومعرفة تاريخ انتهاء التأشيرة وموعد التجديد لها.

تكلفة الحصول على تأشيرة السعودية 2022-1443

إليكم كافة التكاليف الخاصة للحصول على تأشيرة السفر إلى المملكة العربية السعودية هذا العام 2022، والتي جاءت على النحو التالي: