نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد دوام البنوك بعد عيد الاضحى 1443 وفقًا لتحديد البنك المركزي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الموظفين ينتظرون معرفة ميعاد ابتداء إجازة العيد بالنسبة إليهم وموعد انتهائها، وما هو الموعد الذي سيبدأ فيه الدوام بعد عطلة العيد، فهي من الأشياء التي كثر عنها البحث خلال تلك الفترة بالتزامن مع اقتراب قدوم عيد الأضحى، ولذا فإن مقالنا هذا سيكون لتسليط الضوء على موعد دوام البنوك بعد عيد الاضحى 1443.

موعد دوام البنوك بعد عيد الاضحى 1443

إن ميعاد العودة لدوام الموظفين ببنوك السعودية يكون بدايته من الأربعاء 14 ذو الحجة الذي يوافق 13 يوليو، بعد أن تستمر الإجازة التي مدتها حوالي سبعة أيام يتم بذلك الوقت إيقاف كافة المعاملات المالية وكذلك المصرفية والبنكية، علماً بأن هناك ضوابط وشروط لعودة الموظفين لأماكن عملهم إن حدث أي خطأ أو استدعت الضرورة ذلك.

متى تبدأ إجازة عيد الأضحى للبنوك

إن إجازة البنوك بالمملكة السعودية تبدأ من الأربعاء سبعة ذو الحجة يوافقه ستة من شهر يوليو، ولقد أعلن البنك المركزي بأن إجازة الموظفين بالبنوك ستبدأ وتنتهي طبقاً للتواريخ المعلنة منذ فترة والمتواجدة بموقع البنك المركزي الرسمي فهو الجهة المسؤولة عن التحديد لجميع المواعيد للبنوك والمصارف، علماً بأن هناك بعض البنوك يتم استثنائها من الإجازات وهذا يرجع لأن هذه البنوك تكون متواجدة بأماكن لا يمكن أن يتم إغلاقها مثل الأماكن الحدودية وبنوك مكة والمدينة، والبنوك التي تكون داخل الأماكن المزدحمة بالسكان.

إجازة الموارد البشرية بعيد الأضحى

إن الإجازة الخاصة بعيد الأضحى وفقاً للمعلن من وزارة الموارد ستكون بدايتها تسعة من ذي الحجة الذي يوافق 8 يوليو، أي بداية من يوم عرفات لكافة موظفي القطاعات العامة والخاصة، وتستمر تلك الإجازة أربعة أيام لتنتهي مع مساء الإثنين 12 ذو الحجة 11 من شهر يوليو، وأحياناً يختلف ميعاد الإجازات من القطاعات الخاصة للقطاعات العامة، وذلك لأن القطاعات العامة عادة تكون أيام إجازتها أكثر من القطاعات الخاصة التي إجازتها تكون محدودة.

كم باقي على عيد الأضحى

إن عيد الأضحى بكافة الدول العربية من المفترض أنه يأتى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة دائماً، واليوم الذي يختلف يكون بالتاريخ الميلادي، وفي هذا العام سيكون العيد في التاسع من شهر يوليو، وبالتالي فلم يتبقى عليه الكثير من الوقت سوى ستة أيام من وقتنا هذا، ويحل علينا أول أيام العيد.