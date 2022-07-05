برقم الهوية.. الآن خطوات الاستعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي المطور 1443

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ينشر لكم ثقفني، رابط وخطوات الاستعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي المطور 1443، سارع الآلاف من المواطنين السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية للبحث عن طريقة الاستعلام عن صرف معاش الضمان، وذلك بالتزامن مع إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن صرف معاش إضافي للمستفيدين من الضمان ولمرة واحدة، وقد وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الخدمات الإلكترونية لكافة المواطنين، ومن ضمن هذه الخدمات التسجيل في الضمان والاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي وغيرها من الخدمات، حيث يمكن الآن للراغبين في التعرف على تفاصيل إيداع الدعم الاستعلام عبر موقع وزارة الموارد البشرية.
الضمان الاجتماعي الجديد المطور
يعد برنامج الضمان الاجتماعي من ضمن البرامج التي تدعمها الحكومة السعودية، حيث وفرت من خلال هذا البرنامج الدعم المالي لعشرات الآلاف من الأسر المحتاجة من أجل تلبية متطلبات الحياة، وقد تم تحديث البرنامج خلال شهر نوفمبر الماضي من العام 2021، حيث تم تغيير وتعديل عدد من الشروط الخاصة بالمستفيدين من الضمان، والآلية الجديدة المعلنة والمعتمدة تحرص على أن يصل الدعم للأسر والأفراد الأشد احتياجا، ومع الغلاء العالمي لأسعار السلع قررت الحكومة وبتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد أن رفع له ولي العهد بأن يتم صرف 2 مليار سعودي، وذلك للمواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي السابق والمطور بصرف معاش إضافي لمرة واحدة، وقد وافق الملك على ذلك.
الاستعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي 2022
يسعى الكثير من المواطنين السعوديين إلى التعرف على كيفية الاستعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتم ذلك من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي، حيث تم توفير طريقة إلكترونية عبر الموقع يمكن للمستفيدين من خلالها الاستعلام عن الضمان، ويتم الاستعلام من خلال رقم الهوية أو عن طريق رقم الضمان الاجتماعي، من خلال تسجيل الدخول إلى موقع الوزارة ثم تحديد الخدمات الإلكترونية، وفي حالة كان هناك أي استفسار أو شكوى قم بالاتصال على خدمة العملاء على الرقم 1991.
خطوات الاستعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي 2022 برقم الهوية
- أولا، زيارة رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ثانيا، النقر على تبويب خدمات الوزارة.
- ثالثا، قم باختيار الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.
- رابعا، كتابة رقم الهوية وكلمة السر ثم النقر على كلمة دخول.
- خامسا، النقر على كلمة حسابي، ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة.
- سادسا، النقر على كلمة استعلام.
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