حقيقة نزول مكرمة الملك من الضمان الاجتماعي قبل عيد الأضحى 1443 وشروط صرف المكرمة الملكية من خلال الضمان الاجتماعي حيث ينتظر الملايين من مستفيدي الضمان الاجتماعي الامر الملكي الخاص بالموافقة علي نزول مكرمة الملك في عيد الأضحى حيث يعلق الكثير من المواطنين الآمال علي تلك المنحة لشراء مستلزمات عيد الأضحى من مأكل وكسوه لذويهم وكانت تلك المكرمة تم صرفها للمواطنين المستحقين والفقراء في عيد الفطر المبارك لمجابهة الظروف المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار ويسأل الكثيرين عن موعد نزول مكرمة عيد الأضحى في السعودية 1443والاستعلام عن استحقاق مكرمة الملك فى العيد.

شروط الحصول علي المكرمة الملكية في عيد الأضحى

أولا يجب ان يكون الشخص المستفيد من المكرمة الملكية مواطن سعودي الجنسية.

أيضا يشترط ان يكون المواطن مقيم بشكل دائم داخل المملكة وذلك لمده لا تقل عن ثلاثة اشهر قبل موعد نزول المكرمة.

ثم يجب أن يكون المواطن من المستفيدين والمسجلين في الضمان الاجتماعي والمواطنين الذين يحصلون علي راتب شهري من الضمان الاجتماعي.

كذلك يجب الا يزيد دخل المستفيد الشهري عن الحد المانع المكرمة الملكية والمقدر من قبل الضمان الاجتماعي بمبلغ ثلاثة آلاف ريال شهريا.

كم تبلغ قيمة مكرمة عيد الأضحى الملكية

قيمة المكرمة الملكية في عيد الأضحى لم يتم تحديد قيمتها المالية بعد لكن وفق اخر مكرمة تم صرفها للمواطنين من مستفيدي الضمان الاجتماعي والتي كانت في عيد الفطر المبارك بلغت قيمتها الف ريال سعودي للمستفيد الرئيسي اما قيمة المكرمة للتابع فكانت خمسمائة ريال لكل تابع في الاسرة بحد اقصي لا يزيد عن ثلاثة آلاف ريال للأسرة الواحدة المسجلة بالضمان الاجتماعي.

موعد نزول المكرمة الملكية في عيد الأضحى 2022

موعد صرف مكرمة الملك سلمان في عيد الأضحى وفق المتوقع في حالة الموافقة عليها وصدور الأمر الملكي سيكون بالتزامن مع موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي او حساب المواطن وذلك قبل يوم الوقوف بعرفات حتي يتثنى للمواطنين شراء حاجاتهم من اللحوم والملابس للأطفال في عيد الأضحى المبارك لتساهم في التخفيف عن كاهل الاسرة السعودية وهي احد أشكال المساعدة من قبل الحكومة للمواطنين من خلال صرف المكرمة الملكية في عيد الأضحى.