تمويل إمكان بدون موافقة الكفيل ب50 ألف ريال بالتقسيط بدون تحويل راتبك الشهري

وفر تمويل إمكان بالأشتراك مع بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية التمويل الشخصي المُصغر الذي يمتلك الكثير من المزايا التمويلية ومن ضمنها الحصول على التمويل الشخصي بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي حتى مبلغ تمويل يصل إلى 50 ألف ريال سعودي ولكن بشروط معلنة داخل الشركة ومنها توفير الحد الأدنى للدخل الشهري الذي يساوي 4000 ريال سعودي فأكثر من ذلك كذلك توفير إيضًا العمر المناسب للتقديم الإلكتروني الذي يبدأ من 25 سنه وليس ذلك فقط بل لابد من توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للتمويل للحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بالتقسيط حتى 60 شهر مع إمكانية الحصول على تمويل إضافي من شركة إمكان للتمويل بعد الإلتزام بجميع الشروط المطلوبة داخل أراضي السعودية.

كافة الشروط الأساسية عند التقديم على التمويل لدى شركة إمكان

شركة إمكان للتمويل بالمملكة تتعاون الآن مع مصرف الراجحي السعودي من أجل الحصول على التمويل الشخصي الميسر بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي كذلك بدون تحويل الراتب الشهري بالتقسيط لفترة زمنية لا تزيد عن 5 سنوات ويرغب العديد من العملاء السعوديين الحصول على هذا التمويل لذلك لابد من الإلتزام أولاُ بكافة الإجراءات والشروط المطلوبة من أجل الحصول عليه بالموافقة المطلوبة كما يلي:

يشترط التمويل الشخصي المُصغر أن يكون العميل المتقدم يبلغ من العمر 25 عام وحاصل على الجنسية السعودية.

كذلك الحد الأقصى للتقديم على التمويل الشخصي الميسر حتى 60 عام في المملكة.

لابد أن يكون المتقدم قد وفر فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر في حالة إذا كان العميل سعودي الجنسية ويعمل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

توفير إيضًا الحد الأدنى للدخل الشهري الذي يبدأ من 4 آلاف ريال سعودي.

مميزات برنامج التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان