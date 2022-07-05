إجازة عيد الأضحى 1443 هـ للعاملين في القطاع الخاص والعام في السُّعُودية

إجازة عيد الأضحى 1443 هـ تشغل بال الكثير من الأفراد من العاملين في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السُّعُودية وكما نعلم جميعًا أن اليوم التاسع من شهر ذي الحِجَّة كل عام هو يوم الوقوف بعرفة واليوم العاشر من شهر ذي الحِجَّة هو أول أيام عيد الضحى المبارك.

يتم التعرف على بداية شهر ذي الحِجَّة من خلال رؤية الهلال في بداية الشهر ويحتفل جموع المسلمين في كافة أنحاء العالم بالعيد من خلال ذبح الأضاحي وإطعام الفقراء كما أمرنا الله تعالى وينتظر العاملين في كل من القطاع العام والخاص موعد إجازة عيد الأضحى 1443 هـ وسوف نوضح عبر السطور التالية مواعيد الإجازة ومدتها للقطاعين في جميع مدن المملكة العربية السُّعُودية.

إجازة عيد الأضحى 1443 هـ في السُّعُودية

وفقًا للحسابات الفلكية السابق ذكرها يكون من المُقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك هذا العام:

بالنسبة للعاملين في القطاع العام الحكومي بداية من خامس أيام شهر ذي الحِجَّة وتنتهي مع آخر أيام عيد الأضحى المبارك.

العاملين في القطاع الخاص تبدأ إجازتهم قبل يوم الوقوف بعرفة أي يوم 5 من شهر ذي الحِجَّة وتنتهي يوم 14 من شهر ذي الحجة.

سوف تقوم وزارة الخدمة المدنية السُّعُودية بالإعلان عن مواعيد الإجازة الرسمية خلال أيام قليلة من خلال بيان رسمي يوضح أيام العُطلات الرسمية للقطاع العام والقطاع الخاص.

وبالطبع تبدأ كافة الأُسر والعائلات السُّعُودية بالتجهيز من أجل الاحتفال بالعيد وزيارة الأقارب من أجل صلة الأرحام.

موعد عيد الأضحى المبارك 1443 هـ

يتم تحديد بداية الشهر الهجري وفقًا لرؤية هلال الشهر من خلال البحوث الفلكية الذي لم يبدأ بعد ولكن من خلال بعض الحسابات الفلكية من المحتمل أن يكون يوم الجمعة 8 من شهر يوليو هو يوم الوقوف بعرفة على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم 9 من شهر يوليو ويبدأ ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد ويستمر حتى رابع يوم العيد قبل العصر ويتم توزيع لحوم الأضاحي على الأقارب والفقراء والمحتاجين كما أمرنا الخالق عز وجل حيث يُعد ذبح الأُضحية واحد من مظاهر الاحتفال بالعيد لغير الحجيج حيث لا يجوز الذبح للحاج.