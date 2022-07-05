قرار زيادة الضمان الاجتماعي من خادم الحرمين وشروط الحصول على الضمان الجديد. الضمان الاجتماعي هو أهم وسائل الحكومة السعودية في مساعدة المواطن السعودي في الوصول به لحياة إجتماعية ومادية أفضل. حيث تتعدد برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطن داخل المملكة لكي تمكنه من توفير متطلباته واحتياجاته المختلفة. ويعتبر على رأس جميع هذه البرامج هو برنامج الضمان الاجتماعي الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وذلك بهدف تقديم الدعم للمستفيد من أجل التغلب على الظروف المعيشية الصعبة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض تفاصيل قرار خادم الحرمين الشريفين بزيادة الضمان وكذلك أهم الشروط المطلوبة للحصول عليه. كما يمكنك التعرف أيضاً على خطوات إضافة تابع في الضمان الاجتماعي الجديد والمطور وأهم الشروط لإضافة تابع.

قرار زيادة الضمان الاجتماعي

حيث يعتبر من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية هو برنامج الضمان الاجتماعي. كما قامت الحكومة السعودية بإصدار نظام جديد للضمان الاجتماعي. وذلك بعد إصدار المرسوم الملكي السعودي، والذي ينص على إلغاء العمل بالنظام القديم والانتقال إلى النظام الجديد وذلك بدءا من عام 1444. كما جاء هذا القرار بهدف التحقق من وصول الدعم لمستحقيه وللاسر الأشد احتياجا بالمملكة العربية السعودية. كما قام برنامج الضمان مؤخراً بالإعلان من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر إنه هناك مجموعة من القرارات الجديدة للبرنامج. وكان ذلك بعد الاجتماع الذي قام به خادم الحرمين الشريفين كما يعتبر أهم هذه القرار هو المبلغ الذي تم إضافته لبرنامج الضمان الاجتماعي. كما يمكننا عرض القرار كما تم إعلانه كما يلي:

أهم الشروط المطلوبة للحصول على الضمان

كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في من لديه الرغبة في الحصول على دعم الضمان الاجتماعي الجديد. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي: