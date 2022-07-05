نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث حساب المواطن بالصور وطريقة استعادة كلمة المرور المفقودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المستفيدين عن طريقة تحديث حساب المواطن لتجنب خطر حذف الحساب نتيجة عدم تحديثه خلال المدة المحددة والتي تقدر ب 90 يوماً، وإذا تخلف المستفيد عن تحديث بياناته خلال تلك المدة يتم غلق الحساب الخاص به، كما يفقد بعض المستفيدين من الدعم كلمة المرور بشكل أو بآخر، فبعضهم ينساها دون أن يكتبها والبعض لا يحفظها من الأساس ولكن يكتبها في أوراقه الأمر الذي يتسبب في فقدان كلمة المرور في الحالتين، وقد وفر الحساب الرسمي لحساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي “غرد” شرحاً مفصلاً ومبسطاً لكيفية استعادة كلمة المرور عند فقدها، وسوف نطرح هذه الشروحات من خلال السطور التالية:

شرح طريقة تحديث حساب المواطن

ادخل إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

سجل دخولك إلى حسابك برقم الهوية وكلمة المرور.

اتجه إلى تفاصيل الطلب، ثم اختر إدارة المرفقات ومنها نوع المرفق، لتحديث الوثائق مثل عقود الإيجار المنتهية، أو تحديث بيانات صك الإعالة وما يماثلها.

قم بإزالة الوثائق المنتهية واستبدلها بالوثائق الجديدة.

إذا زاد عدد أفراد أسرتك مثل ميلاد طفل جديد أو تم الزواج من زوجة ثانية، يجب الذهاب إلى الخيار الخاص ببيانات التابعين وإضافة التغييرات التي طرأت.

في حالة حدوث اية تغيرات على الدخل يجب الدخول إلى خانة الإفصاح عن الدخل ثم اختيار احد الخيارات المناسبة لحالتك الوظيفية من خانة الحالة الوظيفية للمستفيد كما بالصورة أدناه:

اضغط على الخانة المخصصة لإضافة الدخل ثم ابدأ بملء البيانات، وفي الخانة الخاصة بنوع الدخل عليك ذكر نوع دخلك هل هو راتب شهري أم تقاعدي أو نشاط تجاري أو غير ذلك.

في الخطوة التالية قم بتحديد مصدر الدخل الخاص بك.

املأ بقية البيانات المطلوبة ثم انقر على زر إضافة دخل.

بتحديثك لكافة البيانات المطلوبة في الوقت المحدد سوف تضمن الحصول على دفعتك حال نزول حساب المواطن وعدم فقدها.

كيفية استعادة كلمة مرور حساب المواطن:

يتوجب على المواطن المستفيد من الدعم اتباع الخطوات التالية كي يتمكن من استعادة كلمة المرور الخاصة بحسابه عبر الإنترنت حتى يستطيع تسجيل الدخول إلى حسابه ومتابعته دون أية مشكلات:

قم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية عبر الرابط الرسمي.

اضغط على أيقونة نست كلمة المرور الموجودة في الصفحة.

قم بإدخال البيانات المطلوبة والمتمثلة في رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد الخاص بالمستفيد بالهجري بالإضافة إلى تاريخ انتهاء الهوية.



عقب الانتهاء من كتابة البيانات المطلوبة قم بالضغط على زر استعادة كلمة المرور، ومن ثم سوف تصل رسالة تتضمن كلمة السر الجديدة والتي يمكنك استخدامها في تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك.

موعد نزول حساب المواطن

يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم الذي يقدمه الحساب عن موعد نزول الدعم في كل مرة، ويرجع ذلك إلى أهمية هذا الدعم في تغطية جزء لا بأس به من متطلبات الحياة للمستفيد وللتابعين له من أفراد الأسرة، وعادة ما يتم اعتماد صرف المبالغ بعد مرور شهر من استلام الدفعة التي تسبقها.

فتح التسجيل في حساب المواطن

تم الإعلان عن إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية الوطنية ابتداءً من شهر ذي الحجة 1443هـ، حيث تزايدت مطالبات العديد من أفراد الشعب السعودي منا محدودي ومتوسطي الدخل بإعادة فتح التسجيل في البرنامج، وقد تم زيادة مبلغ الدعم المالي المخصص لحساب المواطن لنهاية العام الحالي بمبلغ 8 مليار ريال سعودي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين.