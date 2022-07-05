رابط” التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور| استعلام الضمان الاجتماعي تسجيل الدخول 1443

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عمر شويل - جدة تعتبر منصة الضمان الاجتماعي المطور من أهم المنصات التي تخدم المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ويبحث العديد عن كيفية تسجيل الدخول عن التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1443، حيث تم تخصيص منصة الضمان المطور فقط؛ من أجل استقبال كافة الطلبات التي تتعلق بعملية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور أو الاستعلام عن حالة الطلب للتعرف على هل المتقدم مؤهل أم غير مؤهل.

الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطوير نظام الضمان الاجتماعي وتحديثه لكي يشتمل على فئات لم تكن موجودة من قبل، وفق النظام القديم للضمان الاجتماعي، وقد قدمت لجميع الراغبين في الالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بالتسجيل في البرنامج والتقديم عليه من خلال موقع الضمان المطور الجديد.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الشروط الواجب توافرها للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث جاء على رأس هذه الشروط أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة بالمملكة على مدار العام السابق على تاريخ التقديم، وأن يكون مواطناً سعودياً باستثناء ثلاث فئات يمكن معرفتهم من خلال النقاط التالية:

زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لديهم أبناء سعوديين.

أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي.

ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام.

حيث يجب الالتزام باستيفاء المتطلبات الخاصة بالوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم، والالتزام بخطط التوظيف والتأهيل التي توفرها للمستحقين بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ويجب ألا يكون المتقدم مقيماً بأحد المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

ويجب ان لا يتجاوز الدخل الشهري للفرد المستقل أو الأسرة الحد المانع من الضمان الاجتماعي المطور المحدد بـ1100 ريال للعائل، و550 ريال لكل تابع من التابعين .

استعلام الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول 1443

كما أصبح باستطاعة كافة المتقدمين على برنامج الضمان الاجتماعي الاستعلام عن نتيجة أهلية الضمان المطور لمعرفة هل مؤهل أم غير مؤهل أم لم يتم دراسة الأهلية مسبقاً، وأيضا ظهرت قيمة المعاش المقرر الحصول عليه بخانة الدفعات المالية، كما يمكن استعلام حالة الأهلية من خلال رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول الرسمي، ومن الضروري ملاحظة المبلغ الموضح على موقع الضمان الاجتماعي حيث أنه هو المبلغ المستحق للعائلة بعد أن أجرت لجنة أبحاث التطبيق بحثًا حول حالة مقدم الطلب، كما يمكن أن نلاحظ أنه ليست هناك حاجة للاحتفاظ به لأنه الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن الحصول عليها.

وأعلنت الوزارة رابط التسجيل عبر البرنامج من خلال الرابط الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن جميع المقبولين سوف يحصلون على مساعدات، وعندما تم وضع الشريحة الخامسة في الحساب البنكي للمستفيد، كان هناك العديد من المستحقين الذين لم يتم التحقق من حساباتهم المصرفية بنجاح ولم يستلموها بعد، ولكن أكدت الوزارة دفع الجائزة الملكية إلى الدفعة الخامسة المؤهلة التالية.

تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور

ولكي يتم التسجيل يجب أتباع الخطوات التالية وهي: