نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في حساب المواطن جديد 1444 رابط الدخول ومعرفة قيمة الدعم الإضافي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث حول خطوات التسجيل في حساب المواطن جديد 1444، وذلك بعد الإعلان عن إعادة فتح التسجيل واستقبال طلبات جديدة، من خلال دخول حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية، التي تعد الرابط الرسمي للدخول والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين، ولعل من أبرزها تسجيل جديد، تحديث حساب المواطن، إضافة تابع وخدمات الاستعلام، إلى غيره من الخدمات التي يوفرها البرنامج للأسر السعودية الأشد احتياجًا التي ينطبق عليها شروط الأهلية والاستحقاق، وذلك لتخفيف حدة الآثار السلبية التي نتجت عن الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

خطوات التسجيل في حساب المواطن جديد

بين البرنامج خطوات التسجيل في حساب المواطن جديد عبر الحساب الرسمي له، كما يلي:

الولوج إلى رابط التسجيل في حساب المواطن. الضغط على خيار الدخول، ثم اختيار تسجيل مستخدم جديد. العمل على تعبئة بيانات رقم الهوية والجوال، ثم كتابة تاريخ الميلاد. الحرص على إدخال كلمة السر المؤقتة المرسلة في رسالة نصية. الانتقال إلى ملف الطلب، ثم تسجيل البيانات الأساسية. التسجيل الدقيق لبيانات الدخل والتابعين والعقارات والسكن والتواصل. الإقرار بالموافقة على التعهدات والشروط، ثم تقديم الطلب. رفع المستندات في الموعد الذي يحدده البرنامج.

إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن

تنفيذًا لأوامر الملك سلمان بن عبد العزيز، أعلن برنامج حساب المواطن عن إعادة فتح التسجيل لغير المستفيدين، وذلك بعد فترة طويلة من تعليق التسجيل تخطت عامين، لذلك بإمكان غير المستفيدين الآن إتباع خطوات تسجيل جديد في حساب المواطن كما أشرنا إليها فيما سبق، وقد أراد خادم الحرمين الشريفين من فتح التسجيل، شمول أكبر عدد ممكن من الأفراد والأسر الأشد احتياجًا بالدعم، وخاصة الأسر التي تأثرت بالتحسينات التي شهدتها البلاد، والمتضررة من الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

تسجيل دخول حساب المواطن

بعد تنفيذ خطوات التسجيل في حساب المواطن جديد، والانتقال إلى خدمة إرفاق المستندات فإن هذا يتطلب تسجيل دخول حساب المواطن، كالتالي:

الولوج إلى رابط التسجيل في حساب المواطن. الضغط على أيقونة الدخول. العمل على تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الذين تم تعيينهم من قبل. الحرص على كتابة رمز الصورة بشكل صحيح. الضغط على خيار تسجيل الدخول. كما يوجد طريقة أخرى تسجيل دخول حساب المواطن عبر النفاذ الوطني.

الدعم الإضافي لحساب المواطن

أصدر خادم الحرمين الشريفين أمر ملكي بصرف الدعم الإضافي لحساب المواطن الذي يقدر بحوالي 8 مليار ريال، يستفيد منه كافة الأسر والأفراد المسجلين في حساب المواطن، بحيث يحصل رب الأسرة على 750 ريال، بينما يحصل الفرد التابع الذي تجاوز سن 18 عام على 350 ريال، فيما تقرر صرف 215 ريال للفرد التابع الذي لم يتجاوز سن 18 عام.