رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443 عبر ca.gov.sa تعرف على تفاصيل التسجيل في الدعم

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أصدرولي العهد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قرارا ملكيا أمس الاثنين بفتح تسجيل جديد حساب المواطن 1443، إيمانا من سعي المملكة إلى مساندة ودعم المواطن السعودي، ومنذ اصدار ذاك القرار يرغب الآلاف من المواطنين في التسجيل في برنامج ، ولا شك أنه تقوم المملكة ببذل قصارى جهدها لتوفير جميع سبل الدعم للمواطنين لمساعدتهم على تخطي صعاب الحياة وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا وتدهور مستوى المعيشة.
تسجيل جديد حساب المواطن 1443
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية عن تفعيل رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443، كما أعلن برنامج حساب المواطن عن الخطوات الآمنة التي يجب اتباعها في عملية التسجيل، حيث أكد المسؤولون أنه يتم توجيه الدعم مباشرة إلى رب الأسرة باعتباره المستفيد الرئيسي من هذا الدعم، كما أكد الحساب كذلك على أنه يتم صرف الدعم بشكل شهري بمجرد التأكد من الأهلية حيث يعتمد صرف الدعم وفقا لمجموعة من المعايير التي تتوافق مع عدد واعمار ودخل الأسرة.
خطوات تسجيل جديد حساب المواطن 1443
تتمثل الخطوات اللازمة لـ تسجيل جديد حساب المواطن 1443، فيما يلي:
- أولاً يجب تسجيل الدخول الي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج حساب المواطن.
- ومن ثم الضغط على زر تسجيل حساب جديد.
- بعد ذلك يقوم المتقدم بإدراج كافة البيانات الخاصة بالمستفيد والتي تتمثل في الاسم، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، رقم الهوية.
- يجب كتابة الرمز الذي يتم إرساله على رقم الهاتف المدرج من ضمن البيانات، ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.
- على المتقدم أن يقوم بتعيين كلمة المرور الخاصة به، وتأكيدها مرة أخرى.
- بعد ذلك يقوم بالانتقال إلى الصفحة الرئيسية، ومن ثم كتابة البيانات التي يطلبها الموقع والتي تتمثل في الدخل والحساب المصرفي، بالإضافة إلى بعض البيانات المتعلقة بالمعالين.
- يجب التأكيد من صحة البيانات وادراج كافة المستندات، ثم الضغط على ايقونة تقديم الطلب.
- وبذلك سوف يتم تفعيل الحساب، الذي يمكنللمتقدم من خلاله الحصول على دعم مالي بشكل شهري، يساعده على العيش حياة كريمة.
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