نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر توظيف المقبولين في حرس الحدود 1443 سلم رواتب حرس الحدود في المقال التالي
أسماء المقبولين في حرس الحدود 1443 إن نتائج قبول حرس الحدود أصبحت من أكثر العمليات بحثا من قبل جميع المتقدمين للوظائف العسكرية في حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية فإن المديرية العامة لحرس الحدود قد أعلنت عن نتائج القبول بشكل مبدئي للوظائف العسكرية رجال، وذلك عن بعض الرتب وهي رتبة رقيب وكيل رقيب وعريف وجندي فإن المديرية العامة لحرس الحدود قد وضعت عدة شروط وضوابط يجب أن تتوفر في المتقدمين لكي يتم اختيارهم كأفضل العناصر وتتم فإن هناك عمليات مفاضله تتم بين المتقدمين بناء على هذه الشروط لذلك يجب أن يلتزم بها جميع المتقدمين وسوف نعرض تفاصيل خلال الفقرات التالية من خلال موقع ثقفني.
المقبولين في حرس الحدود 1443
لقد أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن كيفية الاستعلام عن نتائج المرشحين في وظائف الحدود العسكرية الإلكترونية وذلك من خلال الرابط الرسمي لمنصة ابشر توظيف تسهيلا على معرفة النتائج حيث أنة استخراج النتيجة واسماء المقبولين يتم التعرف عليه من خلال اتباع الخطوات التالية
- الضغط على رابط أبشر الإلكتروني
- ثم الضغط على تسجيل الدخول
- كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وفي المكان
- كتابة رقم الطلب ثم الضغط على استعلام
- سوف تظهر له اسماء المقبولين بالتفاصيل ويستطيع التعرف عليها
أبشر توظيف نتائج حرس الحدود
- يجب على جميع المتقدمين أن يقوموا بتجهيز جميع الأوراق والمستندات لكي يستكملوا اجراءات التوظيف بعد ذلك
- ان هذا القبول هو عبارة عن قبول مبدئي وليس نهائي فهناك عدة خطوات يجب ان تكتمل لكي يتم القبول النهائي من المقابله الشخصيه وتوفير الأوراق والمستندات المطلوبة واجتياز جميع إجراءات القبول الاخرى
- يجب الحضور لكي يستكمل المتقدم باقة يعني اجراءاته ومن يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد يعتبر تنازل عن حقه في هذه الوظائف
- يجب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية عند استكمال الاجراءات الاخرى
سلم رواتب حرس الحدود 1443/1444
ما هو سلم رواتب حرس الحدود فإن الإجابة على هذا السؤال تختلف باختلاف الرتبة أو الدرجة على الوظيفيه او المؤهل حيث إن يتم إضافة الراتب الأساسي تبعا العلاوات الأخرى فإن اجمالي الراتب يكون على النحو التالي
- راتب الجندي من الدرجه الاولى يكون راتبه 3320
- بينما راتب جندي من الدرجة الثانية يكون المبلغ 3350
- وعلى الدرجة الثالثة يكون 3480
- بينما الدرجة الرابعة تكون 3310
- والدرجة الخامسة تكون 3740 وذلك بخلاف البدلات والمكافآت والحوافز الاخرى
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