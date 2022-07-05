نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم زيادة حساب المواطن الجديدة 2022 بعد التعديل وموعد صرفه لشهر يوليو للدفعة 56 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كافة مستفيدي حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عن كم زيادة حساب المواطن الجديدة 2022 عقب إصدار أمر ملكي بذلك الأمر، إلى جانب إعادة فتح باب التسجيل مرة أخرى بعد انقطاع دام لسنوات، فحساب المواطن عبارة عن دعم يُصرف بشكل شهري لجميع المستفيدين لإعاناتهم على متطلبات الحياة، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

كم زيادة حساب المواطن 2022

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن نسبة زيادة حساب المواطن للمستفيدين بعد أخر قرار، ولكن الزيادة المُعلن عنها تعود لعدة أسباب حددتها وزارة الموارد البشرية ومن أبرزها عدد أفراد الأسرة ودرجة الفقر وغيرها من التفاصيل الآخرى، فأمس بأمر ملكي تم تخصيص مبلغ 10 مليار لكلاً من مستفيدي الضمان القديم والجديد وأيضًا مستفيدي حساب المواطن.

أما بالنسبة للقرارات الجديدة التي تخص حساب المواطن فأولهما إعادة فتح باب التسجيل فيه لكافة الراغبين ممن تتوافر لديهم الشروط المُحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سابقًا، أما بالنسبة للمبلغ المخصص الإضافي فهو ثمانية مليارات ريال كدعم مالي سيتم صرفه خلال العام الجاري.

متى موعد صرف حساب المواطن لشهر يوليو 2022

دعم حساب المواطن يتم صرفه كل يوم 10 ميلادي ولكن نظرًا لمصادفة موعد الصرف مع إجازة البنوك والموظفين لعيد الأضحى فقد تم الإعلان عن تقديم صرفه لكي يكون بتاريخ 7 ذي الحجة الموافق 6 من يوليو، فمن الطبيعي أن عند مصادفة الصرف لُعطلة رسمية أو أسبوعية يتم تقديمه أو تأخيره على حسب ما تُقره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

موقع حساب المواطن الرسمي للتسجيل

بعد صدور أمر ملكي بإعادة فتح باب التسجيل لاستقبال كافة الطلبات الخاصة بالراغبين في التقديم للحصول على الدعم فلابد من الانتقال مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بحساب المواطن ولكن لابد من توافر جميع الشروط المُحددة مُسبقًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال مواجهة أي مشكلة عند التسجيل أو الرغبة في الاستفسار عن أي أمر يتعلق بالبرنامج لابد من الاتصال عبر رقم الدعم الفني وهو 19912 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.