موعد نزول مكرمة الضمان المطور 1443 لعيد الأضحى

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عمر شويل - جدة موعد نزول مكرمة الضمان المطور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية؛ وخاصة بعد أن صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك بصرف وتخصيص 20 مليار ريال سعودي لمواجهة أي تداعيات ارتفاع الأسعار في العالم ومنها يتم تخصيص نحو عشرة مليار ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأيضا مستفيدي برنامج حساب المواطن، وبعد هذه الأوامر الملكية بدا الكثير من المستخدمين في البحث عن موعد نزول مكرمة الضمان المطور 1443، وهذا ما سنوفره لكم عبر هذا المقال المقدم إليكم من موقع ثقفني.

موعد نزول مكرمة الضمان المطور 1443

حيث أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ما يخص موعد نزول مكرمة الضمان الاجتماعي المطور وذلك بناء على الأوامر الملكية التي صدرت من الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بناء على رفع سمو ولي العهد الأمير محمد لهذه الأوامر، حيث جاءت أوامر خادم الحرمين الشريفين على صرف معاش إضافي للضمان الاجتماعي، ولكن حتى وقتنا الحالي لم يتم الإعلان عن موعد نزول مكرمه الضمان الاجتماعي المطور الرسمي من قبل وزارة الموارد البشرية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال ساعات قليلة من الآن وقبل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك 1443.

المكرمة الملكية للضمان المطور

تعد مكرمة الملك سلمان والمعروفة باسم المكرمة الملكية واحدة من الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها من ذوي الدخل المحدود والضعيف وخاصة مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وتهدف هذه المكرمة على تخفيف العبء عن المواطنين وإعانتهم على تحسين الوضع المادي وعيش حياة كريمة تزامناً مع ارتفاع الأسعار عالمياً.

ويذكر أن مكرمة الضمان المطور 1443 ليس لها موعد محدد ولكن يتم صرفها بناءً على الأوامر الملكية من الملك سلمان بن عبد العزيز، وعادة ما يتم صرفها فى فترة ما قبل العيد أو في شهر رمضان الكريم.

شروط التسجيل في المكرمة الملكية