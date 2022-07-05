hrsd.gov.sa” التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443|| كشف راتب الضمان الاجتماعي المطور

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في المملكة إحدى الخدمات الإلكترونية الحديثة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تستهدف المملكة العربية السعودية من خلالها الأسر السعودية الأكثر احتياجا للاستفادة من خدمات النظام لتقديم الدعم المادي الذي يساعدها على تحسين ظروفها المعيشية لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للأسرة المؤهلة وتحقيق الاستقرار المالي، ونتابع معكم في السطور القادمة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية عن قيمة الدعم للأفراد المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، وذلك بعد صدور التعديلات الأخيرة على نظام الضمان الاجتماعي، وهذا ما كان محور حديث العديد من المواطنين السعوديين بعد إجراء التعديل حول استحقاق الضمان الاجتماعي المتطور بنظام شهري وسنوي، وجدير بالذكر ان تم صدور امر ملكي امس بصرف 20 مليار ريال للمواطنين في برنامج حساب المواطن والضمان الاجتماعي المطور والقديم حيث جاء في الامر الملكي ايضا باعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن وايضا التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ونتابع معكم في السطور القادمة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

الدخول إلى الموقع رابط التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور.

يقوم المواطن بالنقر على تسجيل الدخول.

الضغط على ايقونة تسجيل مستخدم جديد.

ادخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

إنشاء كلمة مرور ثم تأكيدها.

سوف يرسل الموقع رمز التحقق ليقوم المواطن بإدخاله في مكانه المخصص.

ويجب أن يقوم المواطن بالموافقة على الإقرار ثم يقوم الموطن بالضغط على تسجيل، كما يجب إتباع التعليمات التي يطلبها منه الموقع، ثم يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية.

وبعد ذلك يقوم بالضغط على الملف الموحد، ثم إدخال كافة المعلومات بطريقة صحيحة والتأكد منها، ثم الضغط على أيقونة إرسال البيانات، ثم على أيقونة تعبئة البيانات المنزلية.

وبذلك يستكمل المواطن كافة البيانات بشكل صحيح، ثم يختار المواطن البرنامج المناسب له.

راتب الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن مبلغ راتب الضمان الاجتماعي الشهري أو السنوي لسنة 1443 هجريا وهو:

بالنسبة للأسر المكونة من فرد واحد 1000 ريال سعودي شهريا أو 12000 ريال سعودي سنويا.

بالنسبة للأسر التي تتكون من فردين 1285 ريال سعودي شهريا و 15420 ريال سعودي سنويا.

بالنسبة إلى الأسر المكونة من ثلاث أفراد شهريا 1570 ريال سعودي و 18840 ريال سعودي سنويا.

بالنسبة للأسر المكونة من أربعة أفراد شهريا 1855 ريال سعودي وتستحق سنويا 22260 ريال سعودي.

أما إذا كانت الأسرة مكونة من خمس أفراد لها شهريا 2140 ريال سعودي وتستحق سنويا 25680 ريال سعودي.

بالنسبة للأسر المكونة من ستة أفراد لها شهريا 2420 ريال سعودي وسنويا 29040 ريال سعودي

طريقة اضافة تابع جديد الضمان الاجتماعي

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص لهما، والضغط على مربع تسجيل الدخول.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية.

الضغط على أيقونة إدارة التابعين.

الضغط على تقديم الآن.

الضغط بالموافقة على الأحكام والشروط.

قم بالضغط على ابدأ الخدمة.

الضغط على إضافة تابع جديد.

قم بدخال بيانات الزوج الذي ستتم إضافته في الضمان الاجتماعي المطور.

رفع المستندات المطلوبة لإضافة الزوج في الضمان.

اضافة زوج في الضمان المطور