حساب المواطن يبدأ تطبيق التعديلات الجديدة هنا طريقة التسجيل وشروط الدعم

بدأ حساب المواطن في تطبيق التعديلات الجديدة بعد فتح التسجيل وفق الأمر الملكي الكريم. ونصت التعديلات الجديدة على فتح باب التسجيل مرة أخرى بعد توقف دام قرابة عامين. كما تضمنت التعديلات تخصيص مبلغ ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من البرنامج حتى نهاية العام المالي الحالي. ويأتي ذلك بع ساعات من توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدارسة آثار التضخم العالمي على الأسر الأكثر احتياجًا. وتضمنت التوجيهات كذلك منع الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمواطنين الأكثر احتياجًا. وتعد هذه القرارات جزء من منظومة متكاملة لدعم هذه الفئات من بينها المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور. كما تم تخصيص مبلغ 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.

تعديلات حساب المواطن الجديدة

وبناء على المعلومات المتوفرة حتى الآن فإن المبلغ المخصص للبرنامج وقدره 8 ملايين ريال سوف يوزع على مدار 5 أشهر بحد أقصى ديسمبر 2022. وسيكون الدعم مخصص بالأساس للمستفيدين الجدد الذين تنطبق عليهم شروط حساب المواطن. مع إمكانية زيادة مبلغ الدعم المخصص للمستفيدين الفعليين . وسوف يتوقف مبلغ الدعم الجديد على عدد الطلبات المكتملة والتي تستوفي شروط استحقاق الدعم. أي أنه في حال كان عدد المستفيدين الجدد كبير فإن الدعم كله سيوجه لهم. أما في حالة كان العدد المسجل في البرنامج قليل فإنه باقي الدعم سوف يوجه للمستفيدين القدامى على حد سواء.

موعد صرف حساب المواطن

ومن المقرر أن يتم صرف مبلغ الدعم للمستفيدين القدامى يوم 10 يوليو الجاري. أما بالنسبة للمستفيدين الجدد فسوف يمر الصرف عبر عدة مراحل كما يلي:

المرحلة الأولى : هي مرحلة التسجيل حيث تم فتح بوابة حساب المواطن وإتاحة التسجيل الجديد لمن تنطبق عليهم الشروط.

وإتاحة التسجيل الجديد لمن تنطبق عليهم الشروط. أما المرحلة الثانية : فهي دراسة المستندات ومطابقة المعلومات المقدمة من المواطنين مع البيانات الرسمية في السجلات الحكومية.

في حين تشمل المرحلة الثالثة إعلان نتائج الأهلية لمن تنطبق عليه شروط الصرف.

وفي مرحلة لاحقة يتم تحديد معايير الاستحقاق وبناء عليها يتحدد مبلغ الدعم الشهري.

ويتم صرف الدعم في المرحلة الأخيرة بعد إعلان نتائج الأهلية للمسجلين.

تحديث بيانات حساب المواطن

يجب تحديث حساب المواطن بشكل دوري في موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ التغيير. حيث يجب على كل شخص طرأ على حالته أي تغيير أن يقوم بتحديث البيانات. وتشمل التحديثات الحالة الاجتماعية والمواليد والوفيات. وفي حالة عدم التحديث في المدة النظامية يتم وقف الدعم. ولا يتم صرف الدعم إلا بعد الاعتراض.