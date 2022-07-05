نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل حساب المواطن 1443 || فتح باب التسجيل في برنامج الدعم بعد الأوامر الملكية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل حساب المواطن 1443، يتساءل الآلاف من المواطنين على أراضي المملكة العربية السعودية عن رابط وخطوات تسجيل حساب المواطن 1443، بعد التعديلات الجديدة التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة، بناءاً على توجيهات من الملك سلمان، حيث تقتضي أن يتم إعادة فتح تسجيل جديد في برنامج حساب المواطن، وذلك بعد توضيح من ولي العهد محمد بن سلمان ما تؤول إليه الحالة الاقتصادية بالمملكة السعودية، وقد جاء قرار الملك سلمان لتمكين الأسر الفقيرة و الأكثر احتياجا من مواجهة تلك الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم الآن، والتي تؤدي بشكل واضح إلى ارتفاع كبير في الأسعار، في هذا التقرير نعرض لكم أهم التفاصيل.

تسجيل حساب المواطن 1443

انطلاقا من سعي وحرص ولي العهد الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، على مساعدة الأسر المستحقة للدعم، وحفاظا عليهم من تداعيات ارتفاع الأسعار، صدر الأمر الملكي متضمنا البنود التالية:

تم تخصيص مبلغ قيمته 20 مليار ريال لمواجهة الارتفاع العالمي في الأسعار.

كما يتم تخصيص منها مبلغ قيمته 10.4 مليارات، لدعم المستفيدين من الضمان، ومستفيدي برنامج حساب المواطن، وكذبك برنامج دعم مربي الماشية.

و يخصص المبلغ المتبقي، لتوفير المخزون الاستراتيجي في المملكة من المواد الأساسية، مع التأكد من توافرها بالأسواق.

شروط تسجيل حساب المواطن 1443

تختلف شروط تسجيل حساب المواطن 1443 حسب المتقدم لطلب الدعم، من حيث كونه عائل أم عازب، كذلك حسب المتقدمة سواء كانت من الأرامل أو المطلقات، وتتمثل شروط فتح حساب المواطن للعازب والمتزوج فيما يلي:

ان يكون التقديم للمواطنين السعوديين الجنسية، والعوائل وكذلك التابعين.

ام بالتسجيل لشرط تسجيل حساب المواطن للشخص العازب، أن يزيد عمره عن 24 عام، أما دون ذلكفيجب عليه إثبات الاستقلالية، بعقد إيجار أو فاتورة كهرباء.

يجب ألا يزيد الدخل عن 6000 ريال سعودي.

أما للمواطن المتزوج فيجب تناسب الدخل مع حاسبة الدعم التقديرية ، كالتالي: