نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأمر ملكي فتح التسجيل في حساب المواطن الرابط وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح التسجيل في حساب المواطن حيث صدر هذا الأمر ، بناء علي أموامر ملكية من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لفتح التسجيل في حساب المواطن، وجاء ذلك بناءً على عرض صاحب السمو من أجل مساعدة العائلات المستحقة من تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، وبناءً على ما قدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، في ضوء دراسة يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية الأوضاع الاقتصادية المتغيرة في العالم وسبل حماية أبناء وبنات الأمة من الأسر المستحقة والمتضررة من تداعياتها.

جدير بالذكر أن أوامر ملكية كان قد تم اعلانها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمر خلالها بأن يتم صرف 20 مليار ريال لجميع الاسر والعائلات والأفراد الذين يتلقون مساعدات سواء من معاش الضمان الاجتماعي أو يتلقون دعم من برنامج حساب المواطن ، من أجل مواجهة الأسعار العالمية المرتفعة.

فتح التسجيل في حساب المواطن

صدرت مساء اليوم الاثنين 4 يوليو أمر ملكي بأن يتم فتح التسجيل في حساب المواطن، لكل الأشخاص الذين ينتظرون منذ فترة طويلة، ليتم التسجيل علي حساب مواطن والاستفادة من الدعم المالي الذي يقدمه برنامج حساب مواطن، للمستحقين من أبناء الشعب السعودي، الذين يعانون في ظروف معيشتهم، وفي ظل غلاء الأسعار، ويتم تسجيل الشخص علي برنامج حساب مواطن طبقاً للشروط الموضوعة وللتسجيل الجديد في برنامج حساب مواطن يجب اتباع عدة خطوات من أجل التسجيل بنجاح في البرنامج ، وهي الخطوات التالية:

القيام بدخول رابط حساب المواطن.

يتم بعد ذلك إنشاء حساب إلكتروني جديد في برنامج حساب المواطن

يتم إدخال البيانات التالية رقم الهوية وكتابة تاريخ الميلاد الشخص المتقدم ورقم الهاتف المحمول المتاح”

حتي يتم إكمال التسجيل، سيتم إرسال رسالة إلى هاتفك المحمول تحتوي على كلمة مرور مؤقتة.

لإكمال التسجيل

أدخله في الحقل المقدم.

قم بتغيير كلمة المرور إلى كلمة مرور قوية وتذكرها جيدًا.

املأ البيانات المطلوبة لإكمال الطلب، وهذه البيانات كالتالي: “البيانات العامة، وبيانات العنوان، وبيانات الحساب المصرف، والدخل وحالة الممتلكات

بعد ذلك يتم تنزيل كافة المستندات التي تؤكد بياناتك وصلاحية بياناتك تم تأكيد المعلومات ، متبوعًا بطلب تسجيل جديد للموافقة على حساب المواطن الخاص بك

من يمكنه التسجيل في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/dOZTlIWvPu — حساب المواطن (@citizenaccount) من يمكنه التسجيل في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/dOZTlIWvPu — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

شروط حساب المواطن

الشرط الأول للحصول على النفقة إثبات الجنسية السعودية.

ألا تزيد الفئة العمرية عن 35 سنة.

ثالثا: شرط الاقامة الدائمة في الاراضي السعودية.

الشرط الأخير ألا يكون له سجل تجاري باسمه.

للوفاء بمعايير الأهلية لبرنامج حساب المواطن، يجب أن يكون الشخص المسجل سعودي الجنسية، ولكن باستثناء ابن المواطن وابنته، والزوج أو الزوجة غير السعوديين، وكذلك حاملي البطاقة السعودية. مقيم في المملكة بحيث لا يقيمون خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا في آخر 12 شهرًا كما نصت على أن المستفيد ليس في أي من دور الإيواء أو السجون الحكومية وأن البيانات التي يتم الإفصاح عنها تتوافق مع بيانات الجهات المختصة، بينما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وعدد أعضائها وعددهم. عمر المُعالين أكبر أو أقل من 18 عامًا.