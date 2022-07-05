نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل جديد حساب المواطن وطريقة التسجيل بالتفصيل في البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل جديد حساب المواطن يقدمه برنامج حساب المواطن لمن يرغب في التسجيل في البرنامج من المستحقين للدعم، حيث توقف التسجيل في الحساب منذ أكثر من عامين حيث توقف التسجيل منذ انتهاء صرف الدعم للدفعة 28 من شهر مارس 2020، ثم أعيد فتح التسجيل بعد تلقي العديد من المطالبات بفتح التسجيل للأسر المستحقة للحصول على الدعم، ومن الجدير بالذكر أن حساب المواطن هو واحد من البرامج الحكومية السعودية التي تهدف إلى دعم الأسر المستحقة مادياً لمواجهة أعباء الحياة، حيث تأثرت بعض الأسر بسبب التوسعات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة.

رابط تسجيل جديد حساب المواطن

عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أعلن برنامج حساب المواطن عن إعادة فتح التسجيل من خلال الدخول رابط التسجيل المخصص من جهة البرنامج.

حيث صدر توجيه من خادم الحرمين الشريفين يوم الإثنين 5 من ذي الحجة 1443هـ الموافق 4 يوليو 2022، بالموافقة على تخصيص مبلغ 20 مليار ريال سعودي للتغلب على تداعيات الارتفاع في الأسعار العالمية من بينها 10 مليارات ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.

كيفية تسجيل حساب المواطن

أعلن البرنامج عن خطوات التسجيل في حساب المواطن للمستفيدين الجدد من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي:

الدخول إلى موقع حساب المواطن على الإنترنت من خلال الرابط سالف الذكر بالأعلى.

إنشاء حساب جديد في البوابة الإلكترونية للبرنامج مع مراعاة إدخال رقم الهوية، رقم الجوال، وتاريخ الميلاد.

تسجيل الدخول للموقع بعد استلام رسالة تحتوي على كلمة المرور المؤقتة على الجوال.

قم بتغيير كلمة المرور ثم أدخل بياناتك لإكمال طلب التسجيل، وتشمل البيانات العامة، العنوان، بيانات الحساب البنكي، بيانات التابعين، بيانات الدخل، وبيانات العقارات.

يجب عليك رفع المستندات المطلوبة إن وجدت عند إتمام رفع طلبك.

الخطوة الأخيرة وتتضمن التأكد من بياناتك ومراجعتها جيداً بعد الإقرار بصحة البيانات المقدمة، يتم تقديم طلب التسجيل في البرنامج.

طريقة ارفاق مستندات حساب المواطن

أوضح الحساب الرسمي للبرنامج خطوات ارفاق المستندات في برنامج حساب المواطن وعددها خمس خطوات يتم اتباعها بالترتيب التالي:

سجل دخولك إلى بوابة حساب المواطن.

قم بالنقر على أيقونة تفاصيل الطلب.

اضغط إدارة المرفقات.

اختر نوع المرفق الذي تريد ارفاقه.

قم بإضافة المستند الذي ترغب في إرفاقه ثم اضغط زر الحفظ.

التعديلات الجديدة في حساب المواطن

تشمل التعديلات الجديدة التي طرأت على برنامج حساب المواطن إعادة فتح التسجيل في البرنامج، وكذلك دعم مالي إضافي بقيمة ثمانية مليار ريال سعودي.