شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن بعد التعديلات 1443 خطوات التسجيل كمستفيد جديد

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عمر شويل - جدة شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن 1443 بعد التعديلات الجديدة تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الكثير من الخدمات والبرامج الاجتماعية التي تهدف إلى مساعدة أكبر عدد ممكن من المستحقين الدعم، ومنذ انشاء برنامج حساب المواطن وفتح باب التسجيل عام 2017 هناك الملايين الذين يبحثون عن طريقة التسجيل في برامج حساب المواطن للاستفادة من الدعم لرفع العبء عنهم وتحسين الوضع المادي، حيث تعدى عدد المستفيدين من دعم حساب المواطن 10.2 مليون مستفيد وتابع، ووضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط والضوابط التي لابد من توافرها في المتقدم للقبول طلب التسجيل في الدعم.
شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن 1443
لقد حددت الوزارة بعض الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم للقبول طلب التسجيل في دعم حساب المواطن، الشروط هي:
- يشترط أن يكون المتقدم او الأسرة سعودية الجنسية.
- أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم بحيث لا مقيم خارج المملكة لمدة 90 يوم بشكل متواصل أخر 12 شهر الاخرة.
- ألا يكون المتقدم مقيم أو مستفيد في أحدي مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية أو يكون مسجون.
- ان يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام اثناء التقديم.
- عدم امتلاك المتقدم أصول مالية.
- أن يكون من محدودي الدخل بحيث لا يتعدي الدخل الشهري للمتقدم عن 3000 ريال سعودي.
يستثني من ذلك
- المرأة الغير سعودية ومتزوجة من سعودي، ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
طريقة التسجيل في حساب المواطن 1443
بقرار ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز تم فتح باب التسجيل في حساب المواطن، ويتم التسجيل بشكل إلكتروني عبر موقع حساب المواطن ويتم مراجعة البيانات والتحقق من صحتها قبل قبول الطلب، وطريقة التسجيل هي:
- أولاً قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن.
- ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل.
- سيظهر أمامك نموذج التسجيل قم بملئ البيانات المطلوبة من (الإسم، تاريخ الميلاد، محل الإقامة، رقم الهوية، وغيرها من البيانات).
- ثم قم بكتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- في النهاية بعد التأكد من صحة البيانات قم بالنقر على أيقونة تسجيل.
الآن بإمكانكم التسجيل في برنامج #حساب_المواطن وذلك عبر
الرابط:https://t.co/u8K0etss7W
علمًا بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل. pic.twitter.com/RHAKeB1wrT
— حساب المواطن (@citizenaccount)
الآن بإمكانكم التسجيل في برنامج #حساب_المواطن وذلك عبر— حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022
الرابط:https://t.co/u8K0etss7W
علمًا بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل. pic.twitter.com/RHAKeB1wrT
لابد من تقديم البيانات بشكل الصحيح ويمكنك تحديث بيانات حساب المواطن في حاله تغيير البيانات.
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