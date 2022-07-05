نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سلمان الخير” يأمر بفتح التسجيل في حساب المواطن من جديد بعد توقف طويل على نفس الشروط القديمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن توجيه سامي من جلالة الملك سلمان أبن عبد العزيز، بفتح التسجيل في حساب المواطن من جديد، بعد أن توقف منذ عام 2017، وقالت الوكالة أن جلالة الملك أمر بتخصيص 20 مليار ريال لهذا الغرض، وسنقدم لكم من خلال موقع ثقفني خطوات التسجيل في حساب المواطن، يأتي هذا القرار بعد توصية من سمو ولي العهد لرفع المعاناة عن المواطن البسيط نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم حالياً، وأدت إلي أرتفاع كبير في الأسعار في جميع الدول

جاء القرار متضمن تخصيص 10 مليار ريال كتحويلات نقدية مباشرة، لدعم مستفيدي الضمان الإجتماعي وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية ويخصص باقي المبلغ لزيادة المخزونات الإستراتيجية من المواد الأساسية، وتضمن أمر خادم الحرمين الشريفين ما يلي.

أعلنت وزارة الموارد البشرية أن توجيه الملك سلمان بصرف الدعم فوراً للمستحقين من الضمان الاجتماعي بمبلغ ملياري ريال لمرة واحدة لمن تنطبق علية شروط التسجيل الجديدة وفيما لمساعدتهم على التغلب غلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم وأدت لرفع أسعار معظم السلع الأساسية.

التسجيل في حساب المواطن 1443 متاح

الآن بإمكانكم التسجيل في برنامج #حساب_المواطن وذلك عبر

الرابط:https://t.co/u8K0etss7W

علمًا بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل. pic.twitter.com/RHAKeB1wrT — حساب المواطن (@citizenaccount) الآن بإمكانكم التسجيل في برنامج #حساب_المواطن وذلك عبر

الرابط:https://t.co/u8K0etss7W

علمًا بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل. pic.twitter.com/RHAKeB1wrT — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

ألتسجيل في حساب المواطن 2022

تضمن أمر خادم الحرمين الشريفين ما يلي.

تخصيص مبلغ ملياري ريال لصرف معاش أضافي لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الإجتماعي للعام المالي 1444/1443. إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن وفق الشروط والضوابط المعلنة مسبقاً. تخصيص مبلغ 8 مليار ريال سعودي كدعم مالي أضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط السابقة. تخصيص 408 مليون ريال كدعم مالي لمستفيدي مربي الماشية.

حساب المواطن يبدأ بتطبيق التعديلات الجديدة،

وللتسجيل يرجى زيارة الرابط:https://t.co/viBETPJB0h pic.twitter.com/RH587gb5jT — حساب المواطن (@citizenaccount) حساب المواطن يبدأ بتطبيق التعديلات الجديدة،

وللتسجيل يرجى زيارة الرابط:https://t.co/viBETPJB0h pic.twitter.com/RH587gb5jT — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

رابط التسجيل في حساب المواطن 1443/2022

الدخول على موقع برنامج حساب المواطن ca.gov.sa.

أختيار أيقونة تسجيل جديد.

تسجيل بيانات المستفيد الراغب في التسجيل.

إرفاق المستندات المطلوبة للطلب.

النقر على تسجيل والاحتفاظ برقم الطلب.

شروط التسجيل في حساب المواطن

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية والنشأة ويقيم بصفة دائمة داخل المملكة. أن يكون من أصحاب الدخل المنخفض ولا يمتلك أي أصول أو عقارات غالية الثمن. أن لا يكون يقيم في أي من دور الإيواء الحكومية أو في السجون. أن تنطبق عليه كافة الشروط المطلوبة للتسجيل. أن تتطابق البيانات المسجلة مع بيانات الجهات ذات الشأن. أن يكون المتقدم أكبر من 18 عام وقت التسجيل ويكون مقيم في مسكن مستقل.

برنامج حساب المواطن

يعتبر البرنامج الأول في العالم العربي الذي يقدم الدعم للفئات الأقل دخلاً، حيث يستفاد من دعم البرنامج أكثر من 12 مليون مواطن سعودي، حصل البرنامج على شهادات دولية وأشادت به العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية، يقدم البرنامج الدعم المالي المباشر للأسر الأقل دخلاً في المملكة.