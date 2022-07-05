نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة عيد الأضحى 1443 في المملكة “تعرف علي” ضوابط صلاة العيد في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقت صلاة عيد الأضحى 1443 في المملكة العربية السعودية الذي شارف على الاقتراب، ونحن الآن في العشر من ذي الحجة، وقد تم الإعلان عن موعد العيد ليبدأ يوم السبت القادم الموافق ميلاديًا ٩-٧-٢٠٢٢ الموافق هجريًا ١٠ ذي الحجة ١٤٤٣، وخلال هذه الفترة يستعد المسلمين في كافة بقاع الأرض إلى استقبال العيد بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والتقرب إليه بالعمل الصالح كما ينتظر المسلمين الاحتفال به، وأداء صلاة العيد التي تعد من أهم مظاهر العبادة، والاحتفال، ولذلك تجد المسلمين في السعودية يريدون معرفة مواقيت صلاة الأضحى لأنها تختلف من منطقة إلى أخرى، ولمعرفة المواعيد تابع المقال.

وقت صلاة عيد الأضحى 1443 في المملكة

كانت المملكة العربية السعودية بواسطة دائرة الأهلة المختصة بالمحكمة العليا قد اطلعت على كافة الأدلة التي تؤكد لديهم ثبوت الهلال، وعلى أثر ذلك قد أعلنت يوم الأربعاء ثبوت رؤية الهلال، وبداية شهر ذو الحجة، وأعلنت أن الخميس الماضي ٣٠-٦-٢٠٢٢ هو أول أيام ذي الحجة، وبهذا فقد اتضح لديهم أن عيد الأضحى سوف يكون يوم السبت المقبل أن هذا الموعد الذي أعلنته المملكة للعيد قد تطابق مع غالبية الدول العربية كذلك أيضًا يوجد عدد من الدول قد أعلنت موعد آخر، ومن بينهم دولة المغرب التي أعلنت أن عيد الأضحى لديها سيبدأ يوم ١٠-٧-٢٠٢٢ الأحد أي أنه يخالف الموعد المحدد في المملكة بيوم واحد فقط.

موعد صلاة الأضحى

سوف يتم أداء الصلاة في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض ١٤٤٣-٢٠٢٢ في الساعة ٥,٣١ صباحًا، كما أن الصلوات تختلف من مدينة إلى أخرى، ومنطقة لأخرى داخل المملكة نفسها فسوف تبدأ الصلاة في بعض المناطق من الساعة ٥,١٤ صباحًا الي الساعة ٦,٠٦ ص، وذلك وفق التوقيت المحدد لكل منطقة.

ضوابط صلاة العيد في السعودية

تقوم كل عام وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية بتحديد ضوابط، وشروط الصلاة، وأماكن إقامتها، وقد تم التوضيح أن الإجراءات اللازمة للوقاية من وباء كورونا سوف تكون أقل هذا العام عن العام السابق حيث أن المملكة قد أجرت عدد من الخطوات لرفع الإجراءات الوقائية، والاحترازية في جميع المناطق، وعلى أثر ذلك سوف تختفي هذه الإجراءات في صلاة العيد أيضًا.