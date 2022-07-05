نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “توضيح” ما هي شروط حساب المواطن الجديد بعد التعديلات الملكية 2022 ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم شروط حساب المواطن الجديد، وهذا بعد صدور العديد من القرارات الملكية في الساعات الأخيرة بخصوص برنامج دعم حساب المواطن، وسنتابع معكم أحدث الشروط المطلوبة والتعديلات التي طرأت في الدعم في السعودية، وكيف تتأكد ما اذا كنت مستحقا للدعم أم لا في البرنامج عزيزي مواطن المملكة العربية السعودية، كما وسنعرفك في هذا المقال كيفية التسجيل للفرد، فتابعوا معنا لتتعرفوا على هذه التفاصيل.

اعادة فتح حساب المواطن

وكان من ضمن آخر القرارات الملكية الجديدة قرار اعادة فتح حساب المواطن، وهو ما جاء مفاجئا بالنسبة لآلاف المواطنين في المملكة، حيث لم يتوقع أي أحد أن يتم فتح حساب المواطن مرة أخرى في خلال هذه الفترة، مع العلم أنه مر حوالي أكثر من عام على إغلاق التسجيل لحساب المواطن.

حيث أتى سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بالعديد من القرارات، وجاء ملخصها كالآتي في حالة اذا لم تتابعوها أو تقرأون عنها لأول مرة:

تم توجيه 20 مليار ريال سعودي مخصصة لمواجهة أزمة الغلاء التي يواجهها المواطنين داخل المملكة.

سيتم صرف مكرمة ملكية أو دعم إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، وهذا بمبلغ ملياري ريال سعودي.

تم إعادة فتح التسجيل مرة أخرى في حساب المواطن، وهذا لإدخال المزيد من المواطنين تحت مظلة الدعم ممن لم يلحقوا بالتسجيل آخر مرة.

والتسجيل في حساب المواطن سيكون وفق الضوابط السابقة، وسنراجعها معكم في هذا المقال.

تم توجيه 8 مليار ريال سعودي لحساب المواطن، وهذا ليتم صرفها للمستفيدين الجدد بالطبع.

شروط حساب المواطن الجديد

ونتابع معكم في هذا المقال شروط جديدة لتسجيل حساب المواطن المواطنة لكل مستفيد جديد، والذي تم الإعلان عنه منذ ساعات في الحساب الرسمي على تويتر، وهذه الشروط كما يلي:

يجب أن يكون المسجل سعودي الجنسية من المواطن والمواطنة.

أو يكون المقدم من حاملي بطاقة التنقل.

الإقامة بشكل دائم داخل أراضي المملكة، وألا يكون سجينا أو مقيما في أحد دور الإيواء الحكومية.

يجب ألا يقل عمره عن 24 عاما اذا لم يكن مستقل.

في حالة الفرد المستقل “للعزاب”، يجب أن يكون عمره فوق ال18 سنة، ويمتلك ما يثبت استقلالية السكن الخاص به.

ويتم قياس استحقاقك بناء على الدخل والبيانات الأخرى، وهذا ما قد يختلف من شخص إلى آخر حسب الحالة.

ويجب أن تتوافق البيانات التي تدخلها في استمارة التسجيل مع بياناتك الحقيقية، وذلك حيث سيتم التأكد منها من معلومات الجهات الرسمية الأخرى ولا مفر من ذلك.

ويمكن للسادة المواطنين إضافة الأفراد في الأسرة الخاصة بهم في الدعم، وخاصة أن التعديلات الأخرى لم تكن صعبة أو تعجيزية على الماطن، حيث يمكنك الدخول والتسجيل في الموقع كما سنشرح لك في الفقرة القادمة.

رابط التقديم في حساب المواطن

ويمكنك التسجيل سيدي المتابع في الحساب في حال اذا لم تكن مستفيدا منه من قبل، حيث بدأ ذلك منذ ساعات قليلة بأمر ملكي اليوم، وفي حالة اذا كنت مسجلا في الضمان الاجتماعي المطور ولم تكن مسجلا في حساب المواطن فيمكنك التسجيل فيه أيضا فلن تخسر شيئا، وهذا عبر الرابط الرسمي للحصول على الدعم، وهذا عبر متابعة هذه الخطوات المختصرة: