رقم حساب المواطن الموحد الذي يتطلع للحصول عليه للتواصل مع الموظفين للاستعلام عن الأسئلة المشاعة حول البرنامج الاجتماعي الذي أعلن الملك سلكان عن تطويره الجديد، حيث أعلن خادم الحرمين مجموعة من القرارات الخاصة بالخدمات الاجتماعية ومساعدة ذوي الدخل المنخفض الاثنين الماضي، وارتفعت مؤشرات جودل بشكل كبير للتعرف على تفصيلات التحديث الجديد وكيفية التسجيل بحساب المواطن، والذي كان متوقف منذ 2022، وما هي قيمة الدعم الذي يصرف لهم.

[رقم حساب المواطن الموحد] قيمة الاستحقاق النقدي iam.gov.sa منصات الدخول المباشر ca.gov.sa

قام الملك سلمان بالإعلان عن قرارات وأوامر ملكية جديدة تمس المواطن السعودي البسيط، حيث أعلن منح مالية تصرف لفئات من المجتمع السعودي بينما أعلن زيادات شهرية لفئات أخرى، واستقر الامر على دعم المحتاجين وأصحاب الدخل المحدود من فئات المجتمع السعودي، وي الفئات التي تتضرر بشكل كبير من ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية والمحروقات، ويتأثر السعر المحلي بالسعر العالمي وخاصة بعد رفع الدعم عنه في رؤية 2030، وكان أساس عدد من البرامج الاجتماعية في المملكة هي علاج المتضررين من رفع الدعم عن المحروقات وبعض الخدمات وتراجع فرص الوظائف.

تحديث حساب المواطن 1443- 2022

قام الملك سلمان بوضع التحديثات على عدد من الشروط والدعم المقدم للسعوديين المستفيدين من حساب المواطن بالنظام القديم والراغبين في التسجيل الجديد فيه، حيث أعلن فتح باب التسجيل من جديد وتحديث المنظومة ليتم فيها شمول فئات أكبر من الشعب السعودي وأيضا تعديل لبعض شروط الدعم، كما تم رفع الحد الأدنى من المبالغ المستحقة للمواطنين والتابعين.

حاسبة حساب المواطن الجديدة وقيمة الزيادة في الدعم

يتابع المواطن التعرف على كم يتقاضى من حساب المواطن بالنظام الجديد وما هي قيمة المبالغ المقدمة، ويتم مراقبة التالي:

يتم عمل الحساب النقدي بالتسجيل لراتب لا يزيد عن 2000 ريال.

يتم التسجيل لرب الاسرة للأسرة السعودية بينما يتم استقبال الفرد المستقل أكثر من 18 عام.

يقوم المواطن باحتساب الفرد التابع بدعم حساب المواطن أقل من 18 سنة مبلغ 208 ريال بينما كان في السابق 125 ريال سعودي.

على أن يتم الحساب للتابع أكثر من 18 الفرد التابع 417 بينما كان 209.

ويكون الدعم للفرد المستقل 720 ريال سعودي.

يتم احتساب الفرد المستقل بعمر 18 عام يصرف له 360 ريال.

يمكن الدخول مباشرة على رابط احتساب إلكتروني بحاسبة حساب المواطن.

ما هو رقم حساب المواطن الموحد وكيفية التسجيل الجديد