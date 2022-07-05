نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية 1443 شروط حساب المواطن والفئات المستفيدة من فتح التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية 1443، أصبح محل بحث كبير الآن عبر محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد صدور أوامر ملكية بإعادة فتح تسجيل جديد في حساب المواطن 2022، وبناءً على ما رفعه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار في العالم، وقد تم تخصيص 10مليار ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيدي برنامج حساب المواطن تسجيل جديد 1443.

حساب المواطن يبدأ بتطبيق التعديلات الجديدة،

وللتسجيل يرجى زيارة الرابط:https://t.co/viBETPJB0h pic.twitter.com/RH587gb5jT — حساب المواطن (@citizenaccount) حساب المواطن يبدأ بتطبيق التعديلات الجديدة،

وللتسجيل يرجى زيارة الرابط:https://t.co/viBETPJB0h pic.twitter.com/RH587gb5jT — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية

ازداد البحث من قبل الكثير من المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على دعم برنامج حساب المواطن عن شروط حساب المواطن، وما هي خطوات التسجيل في حساب المواطن نفاذ، كل ذلك وأكثر سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز.

حساب المواطن تسجيل جديد 2022

#حساب_المواطن @citizenaccount : يوضح خطوات التسجيل ..

وتعرف على الذي يمكنه أن يستفيد من برنامج حساب المواطن وذلك عبر

الرابط:https://t.co/6sLv2wzgSE pic.twitter.com/UAw7yFy34m — إمارة منطقة الجوف (@AljoufSA) #حساب_المواطن @citizenaccount : يوضح خطوات التسجيل ..

وتعرف على الذي يمكنه أن يستفيد من برنامج حساب المواطن وذلك عبر

الرابط:https://t.co/6sLv2wzgSE pic.twitter.com/UAw7yFy34m — إمارة منطقة الجوف (@AljoufSA) July 4, 2022

أصدر جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز توجيهاته بفتح التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية. وفيما يلي شرح مبسط لطريقة الدخول على رابط التسجيل في حساب المواطن جديد وتفعيل حساب جديد على البرنامج.

إنشاء حساب جديد عن طريق الدخول على رابط برنامج حساب المواطن والنقر على أيقونة تسجيل جديد.

إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول وتلقي رسالة نصية بها كلمة المرور المؤقتة.

تغيير كلمة المرور وتفعيل كلمة مرور حديثة.

إدخال كافة البيانات والمستندات المطلوبة والتأكد من صحتها والنقر على تقديم طلب التسجيل.

طريقة التسجيل في حساب المواطن نفاذ

للدخول عبر بوابة نفاذ يجب عمل حساب وتسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية نفاذ. والدخول لبرنامج حساب المواطن عن طريق نفاذ وتسجيل البيانات ورفع المستندات والنقر على تسجيل الطلب.

شروط حساب المواطن والفئات المستحقة للدعم

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. وأن يكون من حاملي بطاقات التنقل. يمكن للفرد المستقل الاستفادة من دعم البرنامج إذا كان سنه 18 عام أو أكثر بشرط أن يكون مقيم في مسكن منفصل.

الضمان الاجتماعي

صدرت الأوامر الملكية من جلالة الملك سلمان حفظه الله تخفيفاً على المواطنين الأكثر احتياجاً بسبب ارتفاع الأسعار. لذلك قام بفتح التسجيل في حساب المواطن جديد 2022 بنفس الشروط والضوابط السابقة. وقام بتخصيص 10 مليار ريال منهم 8 مليار لمستفيدي حساب المواطن و2 مليار لمستفيدي الضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى 408 مليون ريال دعم لصغار مربي الماشية.

طريقة إرفاق المستندات في برنامج حساب المواطن

مع فتح باب التسجيل من جديد بأوامر ملكية من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز بدأ البحث عن خطوات إضافة المستندات وإدخال البيانات للتسجيل. ويتم ذلك بالدخول من حسابك على برنامج حساب المواطن والنقر على أيقونة “تفاصيل الطلب”. ثم بعد ذلك يتم الضغط على “إدارة المرفقات” ومنها اضغط على أيقونة “اختر نوع المرفق” وقم بتحديد المستند المراد إضافته وفي النهاية قم بالنقر على إضافة وحفظ.