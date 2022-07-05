قرض آهل 60,000 ريال للسعودي بدون كفيل بأقساط مرنة بدون فوائد أو رسوم

60,000 ريال هو الحد الأقصى لمبلغ التمويل وذلك عند التقديم على برنامج قرض منتج آهل السعودي بالمملكة حيث وفر منتج آهل السعودي تمويل إسلامي بدون فوائد إضافية على التمويل بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين حتى 5 سنوات كما يعتبر منتج آهل من أفضل التمويلات المتوفرة للأفراد في السعودية لأنه يقدم القرض بدون أي هامش ربح إضافي عليه ويتم التقديم على منتج آهل السعودي عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع بنك التنمية الاجتماعية لتسهيل الوقت والجهد على العملاء السعوديين ويتم الآن التقديم للحصول على منتج آهل بدون رسوم إدارية بأقساط شهرية مرنة حتى خمسة سنوات بموافقة أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية عن طريق بنك التنمية الاجتماعية.

الشروط اللازمة للحصول على منتج آهل عن طريق بنك التنمية الاجتماعية

هناك بعض الضوابط الواجبة للحصول على قرض منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية المتاح الآن لجميع المواطنين السعوديين بدون الحاجة إلى دفع أي فوائد أو بدون رسوم مالية عليه حتى الحد الأعلى للتمويل الذي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي مع توفير إيضًا جميع المزايا التمويلية في حالة تطابق جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة كالتالي بكل التفاصيل:

شرط أساسي أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك دخل شهري لا يزيد عن أثنى عشر ألف وخمسمائة ريال وفقًا لتعليمات بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

لابد من القيام بتوفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني الذي لا يتعدى 70 عام على الأكثر بموافقة البنك عند الطلب.

إحضار السجل الائتماني للعملاء السعوديين قبل القيام بالتقديم على برنامج قرض آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية.

تقديم أثبات من خلال العميل المتقدم السعودي بالحصول المسبق على تمويل إجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية كمثل تمويل الأسرة أو الزواج أو الترميم في السعودية.

توفير موافقة الكفيل من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب قرض منتج آهل ماعدا موظفي القطاع الحكومي بالمملكة يحصلوا على القرض بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي.

أهم المزايا التي يقدمها البنك عند طلب قرض آهل السعودي بالمملكة

عند طلب منتج آهل السعودي بالمملكة يحتاج توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للتمويل ومن أهمها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك الدخل الشهري المسموح بيه في البنك كذلك لا يزيد العمر عن سبعون سنه وغير ذلك من الضوابط الواجبة للحصول على مزايا قرض آهل الميسر للمواطنين السعوديين فقط لا غير بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في المملكة كالتالي: