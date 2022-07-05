حساب المواطن خطوات وشروط التسجيل 1443ه‍

حساب المواطن هو أحد أهم برامج الدعم المادي الحكومي بالمملكة العربية السعودية، حيث تعمل الحكومة بشكل مستمر على توفير حياة معيشية مناسبة لمواطنيها خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، تم تدشين برنامج حساب المواطن في ديسمبر عام 2017 لتحقيق عدة أهداف ضمن رؤية المملكة 2030، يهدف البرنامج إلى تخفيف الأعباء المادية على الأسر والأفراد المعدومة أو منخفضة الدخل، لتوفير مستوى معيشة مناسب لهم وتوفير جميع احتياجاتهم الأساسية، كما أنه يهدف إلى تخفيف جميع الأعباء المادية التي لحقت بالكثير إثر الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة، ومن أهم أهداف البرنامج أيضًا ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وترشيد استهلاك منتجات المياه والطاقة.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

بعد أن أعلن برنامج حساب المواطن عن إعادة فتح التسجيل بالبرنامج وازدادت عمليات البحث عن معرفة خطوات التسجيل، فيما يلي نوضح خطوات التسجيل بالبرنامج:

الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن .

. يقوم المتقدم بالضغط على كلمة ،”إنشاء حساب جديد”.

تسجيل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال.

يقوم البرنامج بإرسال كلمة سر مؤقتة عبر رقم الجوال الذي تم تسجيله بالبرنامج، ويتم تغيرها في حالة رغبة المستفيد في ذلك.

تسجيل بيانات رقم الحساب البنكي وقيمة الراتب الشهري وكافة بيانات العمل، بالإضافة إلى عدد أفراد الأسرة.

التأكد من صحة جميع البيانات المسجلة والضغط على كلمة تسجيل.

أهم شروط التسجيل بالبرنامج

هناك عدة شروط يجب على المتقدم استيفائها حتى يتمكن من الحصول على الدعم، ومن أهم هذه الشروط: