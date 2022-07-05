قيمة الدعم الإضافي في حساب المواطن بعد أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عودة التسجيل الإلكتروني في دعم المنظومة المالية الجديد، حيث أطلقت المملكة البرنامج كمساعدة للمواطن على غلاء المعيشة وحرصا منها على دعم الفقراء وأصحاب الدخل المنخفض، ويكون الدعم حسب أفراد الأسرة بتقديم دعم إضافي أعلن عنه الملك سلمان تودع في حسابات المقبولين الجدد في النظام.

[قيمة الدعم الإضافي] حساب المواطن تسجيل جديد ca.gov.sa شروط استحقاق الطلبات مكتملة التسجيل

أعلن برنامج حساب المواطن البدء من جديد في استقبال طلبات التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الخاص به، وهو الرابط المتاح للتسجيل والاستعلام من قبل، وذلك لاستقبال مواطنين جدد في الحصول على الدعم المقرر بالبرنامج من جدد، وقد أعلن الملك سلكان إيداع 20 مليون ريال إضافي كدعم إضافي لمستفيدي البرنامج بعد أن تم رفع المخصصات المالية للفرد التابع وأيضا تم إضافة عدد من التحديثات في الاستحقاق للمرآة والمطلقة وسن الحصول على الدعم للفرد المستقل.

شروط استحقاق راتب حساب المواطن

يجب أن يكون الراغب في التسجيل من الجنسية السعودية.

يكون الدعم المقدم للأسرة السعودية.

يتم احتساب الحد الأدنى لعمر المسجل في الدعم كفرد مستقل 18 عام.

يجب أن يكون صاحب الطلب مقيم بالمملكة إقامة كاملة.

يكون الحد الأدنى للراتب لا يزيد عن 2000 ريال شهريا.

يتم استقبال طلبات الأرامل والمطلقات مع أثبات الاستقلالية في المسكن.

حاسبة حساب المواطن للتعرف على قيمة الدعم الإضافي في حساب المواطن

يتم الحساب بالتسجيل لراتب لا يزيد عن 2000 ريال.

يكون لرب الاسرة للأسرة السعودية بينما يتم استقبال الفرد المستقل أكثر من 18 عام.

يتم احتساب الفرد التابع بدعم حساب المواطن أقل من 18 سنة مبلغ 208 ريال بينما كان في السابق 125 ريال سعودي.

للتابع أكثر من 18 الفرد التابع 417 بينما كان 209.

يكون الدعم للفرد المستقل 720 ريال سعودي.

إذا كان الفرد المستقل بعمر 18 عام يصرف له 360 ريال.

يتم إرفاق الراتب وعدد الأفراد التابعين على رابط حاسبة الدعم.

تسجل برنامج حساب المواطن السعودي الجديد 1443-2022