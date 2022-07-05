نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان يعلن اليوم بدء إيداع 2 مليار كدعم إضافي في حسابات الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن صباح اليوم الثلاثاء عن بدء إيداع دفعة الاثنين مليار سعودي الإضافية في حساب مستحقي الضمان الاجتماعي القديم والجديد الذين أعلنت أهليتهم في شهر يوليو الحالي، وذلك بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد سلمان قد رفع إلى سمو خادم الحرمين الشريفين توصية بصرف مبلغ إضافي لدعم المسجلين بالضمان الاجتماعي سواء القديم أو المطور.

وذلك تخفيفا عن كاهلهم بعض أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة العالمية نتيجة للأحداث العالمية الأخيرة.

تفاصيل الأمر الملكي الخاص بزيادة الضمان الاجتماعي

وبالفعل صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بصرف معاش إضافي لمرة واحدة لجميع مستحقي الضمان الاجتماعي القديم والمطور للعام المالي الحالي 1443- 1444هـ (2022م).

وقد جاء ذلك انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه من المواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة سموه لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها.

وتأتي موافقة خادم الحرمين الشريفين على ما رفعه ولي العهد بتخصيص الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي امتدادًا للاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الشريحة من المجتمع لإعانتها على مواجهة تداعيات الأسعار العالمية.

وقد شمل الأمر أن يتم صرف مبلغ الدعم الاضافي لمرة واحدة كزيادة مالية على مبلغ الضمان الاجتماعي القديم والمطور لجميع المسجلين بالبرنامج.

دعم إضافي بقيمة 20 مليار ريال

وقد جاء هذا الأمر ضمن حزمة دعم أمر سمو الملك سلمان يصرفها فورا لدعم المواطنين لمساعدتهم على مواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية ولاسيما ارتفاع أسعار الأغذية.

وقد شملت الحزمة مبلغ 20 مليار سعودي، يتم صرف 2 مليار ريال منها في شكل دعم مالي مباشر للفئات الأكثر استحقاقا للدعم.

أما باقي المبلغ فسيتم تقسيمه كالتالي، مبلغ 8.4 مليار أخرى سيتم صرفها كدعم مالي مباشر لكل من مستحقي دعم حساب المواطن، وللمستفيدين من برنامج دعم صغار مربي الماشية بالمملكة.

أما باقي المخصصات فسيتم صرفها لدعم أسعار السلع الاستراتيجية بالمملكة والتأكد من وفرتها.

بدء صرف المعاش الأساسي الاضافي لمستحقي الضمان

وقد جاءت الاستجابة السريعة من الحكومة للأوامر الملكية السامية، حيث تم اليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو إيداع الدعم الاضافي في حسابات من تم إعلان أهليتهم لهذا الشهر من مستحقي معاش الضمان.

وذلك إيمانا من القيادة وعلى رأسها سمو خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد بمسؤولياتها في مساعدة أبناء المملكة على الوفاء بجميع احتياجاتهم الأساسية وتوفير مزيد من الرفاه لأبناء المملكة.