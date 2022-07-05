نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستفيدي الضمان الاجتماعي “اخبار سارة” المعاش الإضافي سيشملهم تعرف علي موعد إيداعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة بشري سارة لمستفيدي الضمان الاجتماعي فقد صدرت أوامر ملكية بتطبيق الدعم الملكي الذي تم صدوره الامس، وتخصيص مبلغ مالي ليتم صرفه إضافيًا على معاش الضمان لمرة واحدة لكافة المستفيدين، ومستحقي الضمان سواء كان القديم ام الحديث على أن يتم إيداع المعاشات في الحسابات خلال الساعات القادمة مضافًا إليه المبالغ التي صدرت بأوامر ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ولمعرفة كافة التفاصيل تابع المقال.

مستفيدي الضمان الاجتماعي الموارد البشرية

قام المهندس احمد بن سلمان وزير الموارد البشرية بالمملكة برفع جزيل الشكر والعرفان والتقدير الي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين، وذلك بعد قيامه بإصدار أوامر ملكية حتي يتم صرف ٢ مليار ريال سعودي لكافة المواطنين السعوديين المستفيدين من الضمان سواء كان المطور ام القديم، وجاءت هذا المبلغ المضاف على المعاش ليتم صرفه لمرة واحدة لجميع مستحقي الضمان لهذا العام الجاري ١٤٤٣-٢٠٢٢.

#عاجل

صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين ، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.#واس pic.twitter.com/2M1QaKrFJZ — واس الأخبار الملكية (@spagov) #عاجل

صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين ، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.#واس pic.twitter.com/2M1QaKrFJZ — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 4, 2022

موعد إيداع المعاش الإضافي لمستفيدي الضمان

يأتي صرف المعاش الإضافي الي المستفيدين من مستحقي الضمان وفق الأوامر الملكية، وان هذا في إطار جهود المملكة الكبيرة في دعم الأسر الأكثر حاجة حتي يستطيعوا مواجهة غلاء الأسعار، والظروف المعيشية للمواطنين الصعبة، ومن الجدير بالذكر إعلان الموارد البشرية بالمملكة موعد صرف المعاش الإضافي للضمان الاجتماعي لكل من القديم، والمطور خلال الساعات القليلة المقبلة، ووضعها في الحسابات البنكية.

الاستعلام عن حالة تحديث الضمان الاجتماعي

يمكنك الاستعلام عن حالة تحديث حاسبك في الضمان بعد تحديثها يمكنك القيام بالتالي:

اولًا يجب عليك الذهاب الي الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa

ثم الضغط على زر بدء الخدمة.

بعد ذلك اذهب الي صفحة الاستعلام عن بيانات المستفيدين.

قم بإدخال رقم السجل المدني بصورة صحيحة.

ثم اكتب رقم الضمان.

سوف يظهر أمامك كود تحقق قم بإدخاله في المكان المناسب بصورة دقيقة.

بعد ذلك اضغط على أيقونة عرض الحالة.

في النهاية سوف تظهر أمامك نتيجة حالة التحديث.

التواصل مع الضمان الاجتماعي

يمكنك التواصل مع الضمان الاجتماعي من خلال الرقم المجاني الموحد، والاستعلام عن جميع الخدمات، وتقديم الاعتراض أو الشكوى، وسوف يتم الرد عليك فورًا من خلال الرقم ١٩٩١١.