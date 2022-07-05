نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على سلفة 5000 ريال في 15 دقيقة تمويل شخصي سريع 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الحصول على سلفة 5000 ريال في 15 دقيقة، حيث تتيح المنصة تمويل شخصي سريع يبدأ من الف ريال سعودي وحتي 5 الأف ريال، للمواطنين السعودين بشروط وضوابط معينة، مع توفير طرق دفع ميسرة للغاية للعملاء، بالإضافة إلي توافق التمويل مع احكام الشريعة الإسلامية، لذلك نوضح عبر السطور التالية كيفية الحصول علي سلفة 5000 ريال في 15 دقيقة، فتابعونا عبر موقع ثقفني.

تمويل شخصي سلفة 5000 ريال سعودي

توفر منصة سلفة تمويل شخصي سريع وسهل في 15 دقيقة في المنزل إلكترونيا، وذلك بواسطة الولوج إلي الموقع الرسمي سلفة التي يتيح للفرد الحصول على التمويل، وفي حالة عدم معرفة خطوات التسجيل؛ يمكن التواصل مع خدمة العملاء عن طريق الرَّقْم الموحد ( 8001111907).

ويتم تقديم مبلغ من 1000 ريال وحتي 5000 ريال وذلك كحد ادني، وعن طريق حاسبة التمويل الشخصي، يمكنك اختيار مقدار وعدد الأشهر لسداد القرض المدفوع مسبقًا إذا استوفيت شروط استلام الدفعة المقدمة لك من التمويل الشخصي.

كيفية الحصول على سلفة 5000 ريال في 15 دقيقة

سنشرح لكم بواسطة موقعنا الإلكتروني ثقفني كيفية الحصول على تمويل 5000 ريال سعودي بواسطة منصة سلفة للتمويل الشخصي، موضحًا الخطوات على النحو التالي:

يجب على العميل الولوج إلي الرابط الرسمي لمنصة سلفة.

يقوم العميل بالنقر على تبويب تسجيل الدخول.

ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إذا كان العميل مستخدمًا جديدًا، فيجب عنه ملء البيانات في الحقول الفارغة حتى يكمل عملية التسجيل.

بعد تسجيل الدخول، يبدأ العميل في تحديد قيمة التمويل الذي يرغب في الحصول عليه.

الآن يجب تحديد المدة التي يسدد خلالها القرض الذي سيحصل عليه، على أن لا تتجاوز هذه المدة 6 أشهر.

أخيرا الضغط علي تبويب اطلب التمويل.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من سلفة

فيما يلي شرح لأهم شروط الحصول على تمويل فوري من منصة سلفة في 15 دقيقة بسهولة، حيث تضمنت الشروط التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ألا يقل عمر المتقدم عن 23عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا. يجب أن يكون المتقدم الذي يعمل في القطاع الخاص قد أمضى 6 أشهر على الأقل في وظيفته، وإذا كان يعمل في القطاع العام، يجب أن يكون قد أمضى 3 أشهر على الأقل. ألا يقل راتب طالب التمويل عن 5000 ريال سعودي.

مزايا الحصول على تمويل سلفة

من أهم مزايا الحصول على التمويل بواسطة منصة سلفة التالي:

أهم ما يميز تمويل السلفة هو توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل سريع أيضًا، ويمكن الحصول عليه في يوم واحد فقط.

من السهل أيضًا السداد.

لا يحتاج إلى ضامن أو كفيل ليحصل علي التمويل.

بواسطة موقع ثقفني وضحنا كيفية الحصول على تمويل سلفة 5000 ريال سعودي في 15 دقيقة، كما وضحنا رابط التسجيل إلكترونيا للحصول على التمويل الشخصي.