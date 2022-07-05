بالأمر الملكي فتح التسجيل في حساب المواطن الآن لكافة المواطنين المحتاجين

.أوامر ملكية جديدة عن فتح التسجيل في حساب المواطن 2022، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك 1443. قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.بإصدار أوامر ملكية من أجل إدخال السرور والبهجة على نفوس المواطنين بالمملكة العربية السعودية. حيث صدرت الأوامر الملكية بفتح التسجيل لكافة المواطنين المحتاجين في برنامج الدعم الأشهر حساب المواطن. والذي قد أغلق التسجيل فيه منذ قرابة العامين. وقد أمر سموه بتخصيص مبلغ 20 مليار ريال سعودي لمواجهة تداعيات أرتفاع الأسعار. وذلك عقب دراسة أقتصادية قدمها صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود . وهو نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتم تقسيم مبلغ الـ20 مليار ريال بحسب الأوامر الملكية على مختلف الشؤون.

فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن 2022

تم توزيع مبلغ الـ20 مليار ريال سعودي بحسب الأوامر الملكية، بحيث يصرف منها مبلغ 10.4 مليار ريال سعودي تحويلات نقدية مباشرة. وذلك لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيدي حساب المواطن.بالإضافة إلى برنامج دعم صغار مربي الماشية، وقد تضمنت الأوامر الملكية اليوم الخاصة بالدعم نقاط هامة جدا وهي كالتالي.

يتم تخصيص مبلغ 2 مليار ريال سعودي من أجل صرف معاش إضافي مرة واحده لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي 1443-1444 الحالي.

إعادة فتح التسجيل ببرنامج الدعم حساب المواطن وفقا للشروط الخاصة بالتقديم والمتعارف عليها سابقا.

تخصيص مبلغ 8 مليار ريال سعودي عبارة عن دعم مالي إضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن وذلك لنهاية العام المالي الحالي.

يتم تخصيص مبلغ 408 مليون ريال سعودي كدعم مالي لأصحاب برنامج دعم صغار مربي الماشية.

خطوات التسجيل في حساب المواطن 1443

تم الآن عقب الأوامر الملكية المباشرة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.فتح التسجيل بالبرنامج من جديد لمن لم يسجل من قبل ويتطابق مع شروط التسجيل بحساب المواطن. ويجب التأكد من تجاوز الأهلية بحساب المواطن لضمان الحصول على دفعات البرنامج الشهرية.ويتم من خلال خطوات بسيطة للغاية إنشاء حساب والتسجيل.

يتم إنشاء حساب جديد في حساب المواطن وإدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد. تسجيل الدخول على الموقع ويتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمقدم مزود بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل. نقوم بتغيير كلمة المرور بعد الدخول على الحساب الجديد. يقوم المتقدم بإدخال كافة البيانات لإتمام التسجيل وهي البيانات العامة والعنوان والحساب البنكي. أيضا كافة بيانات التابعين والدخل السنوي والعقارات إن وجدت. رفع الوثائق المطلوبة لإكمال طلب التسجيل الإقرار بصحة بيانات المقدم والضغط على تسجيل لإتمام طلب التسجيل النهائي.

يتم بعد ذلك مراجعة حالة الطلب والأهلية وذلك من خلال الحساب الخاص بالمتقدم، ويتم ذلك خلال فترة قصيرة من تقديم الطلب.