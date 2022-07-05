رابط حساب المواطن تسجيل جديد ca.gov.sa بعد صدور أمر ملكي بإعادة فتح التسجيل اليوم

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عمر شويل - جدة نوفر رابط حساب المواطن تسجيل جديد اليوم ca.gov.sa بعد صدور الموافقة الكريمة على إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن السعودي مرة أخرى، حيث توقف برنامج الدعم الحكومي عن استقبال طلبات جديدة على حتى تتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل كامل، وقد تمت المطالبة من جانب العديد من المواطنين لإعادة فتح باب التقديم على حساب المواطن للحصول على مبالغ الدعم التي يقدمها البرنامج للمستفيدين، لتأتي الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين اليوم بإعادة فتح التسجيل بالبرنامج مرة أخرى، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط حساب المواطن تسجيل الدخول لتسجيل طلب جديد.

رابط حساب المواطن تسجيل جديد 1443

أوقف برنامج حساب المواطن السعودي باب التسجيل في البرنامج وفقاً للتعديلات المقرر إجراءها على ضوابط دعم حساب المواطن، حيث ظل البرنامج متاحاً منذ تاريخ الإطلاق في شهر ديسمبر لعام 2017م وحتى الدفعة الثامنة والعشرون الخاصة بشهر مارس لعام 2020، ومنذ الدفعة الـ28 وحتى اليوم لم يستقبل البرنامج أي طلب تسجيل جديد في حساب المواطن 1443.

وقد أتاح فقط على مدار الفترة الماضية إمكانية إضافة تابع أو مولود جديد، أما التسجيل في حساب المواطن فقد كان معلقاً حتى صدر الأمر الملكي الكريم اليوم الاثنين بتاريخ الرابع من شهر يوليو لعام 2022م الموافق لتاريخ الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1443.

حيث أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بناءً على ما تم رفعه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله وعاهما- أمراً ملكياً كريماً بإعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى وفق الضوابط المعلنة بشكل مسبق، بالإضافة إلى تخصيص 8 مليارات ريال سعودي كدعم مالي للمستفيدين من البرنامج، ومن يرغب في الحصول على رابط موقع حساب المواطن الرسمي، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط حساب المواطن تسجيل جديد (ca.gov.sa).

التوجيه الكريم تضمن:

-إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

– تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي.

-تخصيص مبلغ (408ملايين) ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) التوجيه الكريم تضمن:

-إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

- تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي.

-تخصيص مبلغ (408ملايين) ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 4, 2022

طريقة التسجيل في حساب المواطن السعودي

يتم التسجيل في برنامج الدعم الحكومي بصورة مباشرة من خلال تسجيل الدخول إلى موقع البرنامج عن طريق النت باتباع الرابط الرسمي المرفق عالية، وذلك فور إتاحة وتفعيل أيقونة تسجيل جديد من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باعتبارها الجهة المسؤولة عن البرنامج.

ويمن المقرر أن تتاح عملية التقديم خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث ستقوم الوزارة بتفعيل أيقونة تسجيل جديد عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية ليتم استقبال طلبات التسجيل الجديدة من المواطنين الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، فلم يعد يقتصر التسجيل فقط على إضافة تابع جديد أو مولود، ولكن يمكن التسجيل لأي مواطن يحمل الجنسية السعودية أو حاملي بطاقات التنقل، ومن يرغب في التعرف على خطوات تسجيل جديد في حساب المواطن يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

ويجب العلم أنه لم يتبقى على صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة السادسة والخمسون لشهر يوليو الجاري سوى يوم واحد فقط، حيث أعلن البرنامج عن نزول حساب المواطن في الحسابات البنكية لأصحاب الطلبات المكتملة يوم الأربعاء المقبل بمشيئة الله تعالى.