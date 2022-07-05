رابط التسجيل في حساب المواطن ca.gov.sa وخطوات تحديث حساب المواطن برقم الهوية

تم فتح باب التسجيل في حساب المواطن 1443 مرة أخرى بأمر ملكي صدر امس الاثنين، وجاء بعد ترقب كبير من جانب المواطنين في المملكة العربية السعودية باعادة تفعيل التسجيل في حساب المواطن، وقام حساب المواطن بالاعلان عن موعد صرف حساب المواطن الفعة 56 يوم الاربعاء القادم في حسابات المستفيدين، وجدير بالذكر بان صدور امر ملكي امس بتخصيص مبلغ 8 مليار ريال دعم اضافي لجميع المستفيدين في برنامج حساب المواطن والضمان الاجتماعي المطور والقديم وياتي صرف الدعم حتي نهاية السنة المالية، ونتابع معكم في السطور التالية رابط التسجيل غي حساب المواطن.

التسجيل في حساب المواطن

يبحث مواطنين المملكة العربية السعودية الان عن طريقة التسجيل في حساب المواطن وهذا بعد صدور امر ملكي باعادة فتح التسجيل، حيث تسعي المملكة بتوفير جميع الدعم للمواطين وحماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، ونشرح اليكم في السطور القادمة طريقة التسجيل في حساب المواطن 1443:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن.

ثم بالنقر على أيقونة تسجيل.

سيتم الانتقال إلى صفحة تسجيل البيانات قم بإدخال البيانات المطلوبة (البريد الإلكتروني، كلمة المرور صحيحة).

ثم الضغط على أيقونة التالي.

سيظهر شروط وأحكام برنامج حساب المواطن يجب الموافقة عليها.

وسيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف بتأكيد كلمة المرور الذي سجلت به.

قم بإدخال كلمة المرور في المربع المخصص له ثم الضغط على تسجيل.

وهكذا سوف يتم تسجيل الدخول بنجاح.

خطوات تحديث حساب المواطن برقم الهوية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية في وقت سابق، عن خطوات تحديث حساب المواطن وذلك بإستخدام رقم الهوية لهذا العام 1443، وتعد هذه الخدمة من أكثر الخدمات الذي يحتاج إليها المواطنين للحفاظ على الدعم الخاص بحساب المواطن.

أولاً الدخول على حساب المواطن.

ثانيا إدخال كلمة السر واسم المستخدم والضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثالث إدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة له بشكل صحيح.

رابعا النقر على أيقونة تعديل الطلب.

ثم بعد ذلك نقوم بعمل تعديل البيانات سواء كانت (البيانات العامة- بيانات التابعين- الإفصاح عن الدخل- بيانات العقارات- الحساب البنكي- بيانات العنوان).

ويجب مراجعة كافة البيانات التي قمت بتحديثها في الحساب قبل طلب التحديث مراجعة دقيقة.

وأخيراً تقديم طلب التحديث.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

وفي حالة الحاجة إلى تغيير رقم الجوال المسجل في حساب المواطن، يمكن التعديل عن طريق إتباع الخطوات التالية: