موعد إيداع المعاش الإضافي 1443 لمستحقي الضمان القديم والمطور في السعودية

نعرض لكم موعد إيداع المعاش الإضافي 1443 بعد الأوامر الملكية التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين بصرف معاش إضافي لمستحقي الضمان الاجتماعي بنظامه القديم والضمان المطور في المملكة العربية السعودية، حيث تشهد تلك الأوقات الكثير من عمليات البحث عن موعد صرف ذلك المعاش الذي يترقبه الكثير من المواطنين بعد الإعلان عنه من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك لمساعدة المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار لذي يشهده العالم مؤخرا بعد الأزمات الاقتصادية التي شهدتها الدول في الفترة الأخيرة.

موعد إيداع المعاش الإضافي 1443

وقال سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن الأمر الملكي الذي صدر من خادم الحرمين بتوفير معاش إضافي يتم صرفه لمستحقي الضمان، يشمل كلا من الضمان الاجتماعي القديم والضمان المطور، وأنه سوف يتم صرفه لمرة واحدة فقط، كما أكد على أن الوزارة تعمل على إيداع كافة المستحقات في الحسابات البنكية للمستفيدين خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بناء على التوجيهات التي صدرت من قبل خادم الحرمين من اجل الوقوف بجوار المواطنين من مستحقي الدعم.

أمر ملكي جديد بصرف معاش إضافي لمستحقي الدعم

وكانت الأوامر الملكية التي صدرت من خادم الحرمين قد أشارت إلى صرف معاش إضافي يتم إيداعه في حسابات المستفيدين من مستحقي الضمان ومستحقي برنامج حساب المواطن وبرنامج دعم المواشي، وذلك حرصاً على دعم المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم والتي أدت إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، وهو ما جعل جلالة الملك يقرر الوقوف بجانب المواطنين من أجل المرور من تلك الحالة وتحسين المعيشة وتحقيق العدالة المجتمعية والتي تعد من أهم مبادئ رؤية المملكة 2030 والتي يتم العمل بها في جميع الوزارات والهيئات الحكومية.

فتح التسجيل في حساب المواطن

كما شهدت الأوامر الملكية التي صدرت خلال الساعات الماضية فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن من أجل إتاحة الفرصة للمواطنين سواء الأفراد أو الأسر من محدودي الدخل من الاستفادة من الدعم الذي يقدم بشكل شهري لمن يتوفر فيهم شروط الاستحقاق، ويمكن التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية لحساب المواطن وسوف يتم فحص جميع الطلبات التي تم تقديمها والإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق.