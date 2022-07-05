نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اهم خطوات التسجيل في حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة لاستحقاق دفعة يوليو 2022 من برنامج حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة جاء تنفيذ برنامج حساب المواطن لحماية الأسر السعودية من النتائج المباشرة وغير المباشرة المتوقعة من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة للمملكة. والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع بمستوياتها المختلفة.

بناء علي ذلك يسعى معظم الأسر السعودية بالتسجيل في حساب المواطن ولكن طبقا للموقع الرسمي لحساب المواطن. حيث تم تطبيق شروط وتعديلات جديده في البرنامج بداء من الآن. لذلك يجيب علي كل مواطن سعودي التعرف علي اهم خطوات التسجيل في حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة لاستحقاق دفعة يوليو 2022 لاستوفاه وعدم حدوث أي مشاكل تعيق استلام دفعة يوليو. زيادة علي ذلك يوجد بها دعم إضافي من حساب المواطن لمواجهة الصعوبات الاقتصادية وقدرة الأسر علي شراء الاحتياجات الأساسية. وبالأخص المصروفات الخاصة بمشتريات عيد الأضحى المبارك 2022.

خطوات التسجيل في حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة لاستحقاق دفعة يوليو 2022

أعلن البرنامج لحساب المواطن ، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أن المستحقين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو 2022 غير مضطرين إلى زيارة الموقع أو التسجيل في حساب المواطن من جديد. ولكن في حالة كان المواطن غير مستحق للشهر الحالي يجب عليه الدخول إلي الموقع الرسمي لحساب المواطن وإجراء اهم خطوات التسجيل التي تم وضعها بعد التعديلات الجديدة لعام 2022 وذلك لإضافة الدعم وإعانة أسرة السعودية بأكبر شكل ممكن.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

في هذه الفقرة سوف نسرد لكم اهم خطوات التسجيل في حساب المواطن لعام 2022 للحصول علي الدعم من حساب المواطن تبعا لـ شروط الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة لعام 2022 بشكل سليم دون حدوث أخطاء تحجب استلام الدفعة المالية في الأشهر القادمة.

عزيزي المواطن السعودي كل ما عليك اتباع وتنفيذ تلك خطوات التسجيل تبعا لـ شروط حساب المواطن الجديدة. طبقا لما أصدرته المواقع والحسابات الرسمي لحساب المواطن والتي تكون كالتالي:

إنشاء حساب جديد وهي من خلال البوابة الإلكتروني لحساب المواطن وإدخال البيانات الشخصية التالية (تاريخ الميلاد ، رقم الهوية ، رقم الجوال). الخطوة الثانية هي الدخول للموقع الرسمي سيتم إرسال مود خاص بك لرقم الجوال المدخل. وذلك لإتمام وتأكيد عملية التسجيل التي قمت بها في الخطوي الأولي. عليك أن تقوم بتغيير كلمة المرور الافتراضية التي أعطاها لك أثناء التسجيل بكلمة خاص بك. في الخطوة الرابعة تقوم بإكمال عملية التسجيل من خلال “إدخال البيانات” والتي هي: ( بيانات عنوانك ، بيانات العقارات ، بينات الحساب البنكي ، بيانات الدخل ، بيانات التابعين ، بيانات عامة أخري). رفع الوثائق المطلوبة أثناء التسجيل وذلك في حال طلبها. في الخطوة الأخيرة عليك بمراجعة كافة البيانات التي قمت بإدخالها والتأكد من صحتها. لعدم وجود أخطاء تعيق طلب التسجيل والتأكد من إتمام علمية التسجيل في حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة بشكل سليم واستحقاق الدعم.

حيث صدر أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ينص علي إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا من البرنامج .