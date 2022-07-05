حضري لقيمات الشوفان بخطوات بسيطة وسهلة

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طريقة عمل لقيمات الشوفان، تعد لقيمات الشوفان بالفول السوداني من أروع أنواع الحلويات التي يتناولها معظم الأشخاص بكثرة، خاصة الذين يعشقون الحلويات ويريدون الحفاظ على وزنهم من الزيادة، لأن هذه اللقيمات تحتوي على سعرات حرارية قليلة، وتجعلهم يشبعون بشكل سريع، مما يجعل الجميع يريد معرفة تحضيرها، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل لقيمات الشوفان بالفول السوداني. طريقة عمل لقيمات الشوفان بالفول السوداني المكونات ٣٢٥ جرام من الشوفان المطحون.

١٣٠ جرام من الزبيب المجروش.

٨٥ جرام زبدة فول سوداني.

٢٥ جرام صلصة تفاح.

١٢ جرام سكر بني.

٧ جرام من الفانيلا.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.

٧٨ جرام من رقائق الشكولاتة.

٣٠ جرام فول سوداني. خطوات تحضير لقيمات الشوفان بالفول السوداني ادمجي الزبيب المجروش مع مقدار الشوفان المطحون في بولة كبيرة الحجم، ثم ضيفي إليهم صلصة التفاح، والقرفة، وزبدة الفول السوداني، وباقي المكونات.

قومي بمزج خليط الزبيب المجروش جيدا بالملعقة، حتى يندمج ويصبح متماسك.

شكلي خليط الزبيب إلى كرات صغيرة، ثم ضعيها على سطح صينية، ثم ضعيها داخل الثلاجة لمدة نصف يوم، حتى تصبح لقيمات الشوفان بالفول السوداني جاهزة. طريقة عمل لقيمات الشوفان بصوص الشكولاتة المكونات ١٧٥ جرام من الشوفان الناعم.

٦٠ جرام من الموز المهروس.

٢٣ جرام من الزبادي.

١٦ جرام عسل نحل.

عشرون جرام زبدة فول سوداني.

١٣ جرام قرفة ناعمة. مكونات صوص الشكولاتة ٤٥ جرام شكولاتة خام.

٢٠ جرام كريمة خفق.

٦٦ جرام من شرائح الفراولة الطازجة.

ثلاثون جرام من العسل الطبيعي. خطوات تحضير لقيمات الشوفان بالفول السوداني اخلطي الزبادي مع الشوفان الناعم في بولة، ثم ضيفي إليهم زبدة الفول السوداني، والقرفة، والعسل، وباقي المكونات، ثم ادمجيهم جيدا، حتى يتماسك المزيج.

قومي بتشكيل خليط الزبادي على هيئة كرات صغيرة، ثم ضعيها جانبا.

ضعي الشكولاتة الخام في الميكروويف حتى تذوب، ثم اخرجيها وضيفي إليها كريمة الخفق، والعسل، ثم اخلطيهم سويا.

اغرسي كرات خليط الزبادي في صوص الشكولاتة، ثم زينيها بشرائح الفراولة، ثم رضيعا في وعاء وضعيها في الثلاجة لمدة نصف يوم، حتى تصبح لقيمات الشوفان بصوص الشكولاتة جاهزة. طريقة عمل لقيمات الشوفان بالفول السوداني المكونات ١/٤ كوب كبير من الشوفان.

٢٢٦ جرام من الكورن فليكس المجروش.

٢٥٠ جرام من عجوة التمر.

نصف ملعقة كبيرة من القرفة.

١/٤ كأس كبير من الفستق وعين الجمل المجروشين.

عشرون جرام من النوتيلا.

٢٠ جرام زبدة فول سوداني.

٣٠ جرام من زبدة اللوتس. عمر شويل - جدة حضري لقيمات الشوفان بخطوات بسيطة وسهلة - ثقفني

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