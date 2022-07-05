طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية في السعودية 2022/1443 بعد التعديلات الجديدة

في الفترة الأخيرة يرغب العديد من الناس في الاستعلام عن خدمة طلب زيارة عائلية في المملكة السعودية والتي أصبحت متوفرة بجواز السفر إلكترونياً حالياً، ويتم هذا الاستعلام عن طريق موقع الإلكتروني يدعي (إنجاز)، وتعد هذه المنصة الإلكترونية من أهم المنصات الإلكترونية لوزارة الخارجية التابعة للمملكة السعودية، وتسعى هذه المنصة لتقديم الكثير من الخدمات للفئات المختلفة ومنها المواطنين، والسائحون وغيرهم من الأشخاص.

شروط التقدم بطلب زيارة عائلية في السعودية

أوضحت وزارة الخارجية التابعة للمملكة السعودية بعض الشروط التي يجب اتباعها والعمل بها حتى يتم قبول طلب الزيارة العائلية، وهذه الشروط هي:

الشرط الأول: وهو أن تكون المدة التي يقضيها الشخص في الإقامة بالمملكة السعودية تتعدى الـ 90 يوم، وتضم هذه الأيام أيضاً الأيام منذ تقديم الطلب للوزارة الخارجية السعودية.

الشرط الثاني: وهو أن تتعدى صلاحية جواز سفر الشخص القادم من الخارج الـ 6 أشهر وليست أقل من ذلك.

بينما الشرط الثالث: وهو أن يكون الشخص المتقدم بالطلب لديه تأشيرة إقامة في المملكة السعودية، وليست تأشيرة إقامة مرافق.

الشرط الرابع: وهو غير مرغوب بتاتاً أن يقدم الشخص طلب زيارة عائلية لأكثر من زوجة، أو الأبناء الذين تخطي سنهم الـ 18 عام.

خطوات الاستعلام عن خدمة طلب زيارة عائلية في المملكة السعودية

قامت المنصة الإلكترونية إنجاز التابعة لوزارة الخارجية التابعة للمملكة السعودية بالإعلان عن أن إمكانية الاستعلام عن خدمة طلب زيارة عائلية إلكترونياً قد توفرت الآن، عن طريق هذه الخطوات وهي: