نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يبدأ تطبيق التعديلات الجديدة وينشر رابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بدء تطبيق التعديلات الجديدة. ونحن في هذا المقال سنوضح لكم بالتفصيل ماهية هذه التعديلات.

فيما أعاد برنامج حساب المواطن قبل قليل خاصية التسجيل الجديد في البرنامج وذلك بعد الأوامر الملكية الخاصة بحماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية. ونشر الحساب رابط التسجيل في حساب المواطن (من هنا)

ونص الأمر الملكي على إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقا، فضلاً عن تخصيص مبلغ ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

فقد صدر أمر ملكي قبل قليل بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

جاءت هذه التعديلات انطلاقاً من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بأبنائه من المواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة سموه لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها.

وتضمن أمر خادم الحرمين الشريفين التالي:

أولاً: تخصيص مبلغ (ملياري) ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 ـ 1444هـ ، 2022م.

ثانياً: إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن وتخصيص مبلغ 8 مليار كدعم إضافي للمستفيدين من البرنامج وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

ثالثاً: تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

رابعاً: تخصيص مبلغ (408 ملايين) ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.

خامساً: ضمن التوجيهات الكريمة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً: تخصيص أكثر من 9 مليار ريال لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

سادساً: إيداع المعاشات في حسابات المستفيدين سيكون خلال الساعات القادمة ان شاء الله.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.