نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل حساب المواطن متى يفتح 1443 وما هي شروط التسجيل للأعزب والمتزوج في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن هو أحد البرامج التي تقدم الدعم الشهري للأسر السعودية، وأطلقت البوابة الإلكترونية من أجل تسجيل حساب المواطن، وذلك للأسر والأفراد السعوديين الذين تنطبق عليهم شروط حساب المواطن، وذلك للارتقاء بالمستوى المعيشي لأولئك الأفراد، من خلال تقديم دعم حساب المواطن في صورة راتب شهري، يحصل عليه المستحقين فقط، يساعدهم في تلبية المتطلبات الأساسية، ويرجع السبب الرئيسي وراء إطلاق برنامج حساب المواطن هو تعويض الأسر التي تأثرت سلبيا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر جراء الإصلاحات التي شهدتها البلاد في الفترات الأخيرة.

تسجيل حساب المواطن

منذ إطلاق برنامج حساب المواطن عام 2017 وقد سمح لكافة الأفراد والأسر السعودية تسجيل حساب المواطن؛ حيث ينشئ رب الأسرة حساب خاص به في بوابة حساب المواطن، ثم يسجل كافة البيانات والمعلومات الخاصة به والتابعين، حتى يتمكن من دخول حساب المواطن في موعد صرف كل دفعة، والتحقق من نتائج الأهلية، ولكن منذ دورة مارس 2020 رقم 28، وقد أعلن برنامج حساب المواطن تعليق التسجِيل لفترة غير محددة.

ولكن اليوم تم الإعلان مجددا عن فتح التسجيل في حساب المواطن، تنفيذًا لأوامر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، حيث قرر دعم الأسر الأشد احتياجًا ومساعدتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وما ترتب عليها من ارتفاع رهيب في الأسعار، لذلك تقرر إعادة استقبال طلبات تسجيل جديد حساب المواطن لغير المستفيدين من البرنامج، مع تخصيص 8 مليار ريال سعودي لدعم المستفيدين من دعم حساب المواطن خلال هذا العام.

متى يفتح التسجيل في حساب المواطن

الآن أصبح بإمكان المواطن السعوديين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق التسجيل في البرنامج، وذلك بعد الأوامر الملكية التي تقرر استقبال طلبات في البرنامج، وتخصيص 8 مليار ريال لدعم الأسر المستفيدة من برنامج حِساب المُواطن، وبناءً عليه أعلن البرنامج عن الفئات المستفيدة، وطريقة التقديم عبر البوابة الإلكترونية، فضلًا عن شروط الأهلية والاستحقاق.

من يمكنه التسجيل في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/dOZTlIWvPu — حساب المواطن (@citizenaccount) من يمكنه التسجيل في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/dOZTlIWvPu — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

شروط حِساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن مجموعة من الشروط التي إذا توفرت في الفرد استحق دعم حساب المواطن وأصبح مؤهلًا للاستفادة من البرنامج، سواء كان أعزب أو متزوج نذكر منها:

أن يكون مقدم طلب التسجيل في حساب المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون المستفيد مقيم بصفة دائمة داخل الأراضي السعودية.

ألا يكون متواجد في أحد دور ومراكز الإيواء.

أن يتحرى الدقة عند إدخال البيانات في طلب الحصول على دعم حساب المواطن.

أن يقدم الفرد الأعزب ما يثبت الاستقلالية بما فيها عقد الإيجار أو ما يثبت محل السكن الجامعي أو الكليات العسكرية.

طريقة تسجِيل حساب المواطن

عند إعلان برنامج حساب المواطن عن بدء استقبال طلبات التقديم في البرنامج بشكل رسمي، يتم إنشاء حساب بالخطوات التالية: