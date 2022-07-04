بأمر من خادم الحرمين الشريفين إيداع معاش المكرمة الملكية خلال ساعات وصرف راتبين

قامت القيادات السعودية بالتنبيه من الالتفات إلى الشائعات والأخبار المزيفة ويجب التأكد من صحة الخبر المنشور حيث قامت بتأكيد عده نشر أي أخبار خاصة بالحكومة السعودية لإتاحة راتبين للأشخاص المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي قبل قدوم عيد الأضحى المبارك وأنه يتم الإعلان رسميا على الموقع الرسمي للحكومة السعودية إذا تم إتاحة ذلك الخبر، وذلك للعمل على تحقيق كل متطلبات الأفراد السعوديين داخل المملكة العربية السعودية.

صرف راتبين قبل عيد الأضحى المبارك

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن زيادة القيمة المالية لمعاش المكرمة الملكية ليصل إلى راتبين وذلك للأفراد الذين سجلوا من خلال رقم الآبيان حيث قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد العزيز آل سعود بالبدء في إتاحة القيمة المالية الخاصة بالمكرمة الملكية بزيادة الضعف وذلك مع صرف المبالغ الشهرية قبل مجئ عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443 ولم يعلن عن موعد ثابت لصرف الرواتب، فا من الجدير بالذكر أن قيمة معاش المكرمة الملكية يتم أتاحتها للأفراد المستحقين فقط في نظام الضمان الاجتماعي السعودي.

المكرمة الملكية

هي من أهم أشكال المساندة التي تتيحها المملكة العربية السعودية عن طريق نظام الضمان الاجتماعي حيث يعمل الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين بإتاحة المكرمة الملكية حتى تستطيع الأسر والأفراد السعوديين تحقيق متطلباتهم وشراء احتياجاتهم الأساسية قبل الدخول إلى الأعياد والمواسم ويتم الحصول على المكرمة الملكية قبل مجئ شهر رمضان المبارك وقبل عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، يتم وضع مبلغ المكرمة الملكية وفق العديد من المعايير وهو 1400 ريال سعودي للأفراد المستقلين ومبلغ 1200 ريال سعودي للفرد الذي يتولى نفقات أسرته ويوجد زيادة 200ريال سعودي و 700 ريال سعودي للأفراد التابعين.

شروط الحصول على مكرمة الملك سلمان

يوجد العديد من المعايير التي يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على المكرمة الملكية للملك سلمان وهي كالآتي: