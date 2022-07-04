نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأمر الملك.. إيداع معاش إضافي “المكرمة الملكية ” لمستفيدي الضمان المطور والقديم خلال ساعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم الاثنين 4/7/2022 صدر أمر ملكي بإيداع معاش إضافي للمستفيدين من الضمان بقيمة ملياري ريال على أن يتم صرفه مرة واحدة، وجديرًا بالذكر أنه حصل مستفيدي الضمان المطور على مكرمة رمضان والصادرة بمرسوم رسمي من قبل خادم الحرمين الشريفين ولكن حصل عليها البعض دون البعض الآخر، وذلك لكون التحقق من الآيبان كان هو المانع للبعض من الحصول عليها.

مما جعل المواطنين يتساءلون عن وجود مكرمة عيد الأضحى من عدمه، وجاء الأمر الملكي اليوم لينهي الجدل، وإليكم أبرز التفاصيل المتعلقة بمكرمة عيد الأضحى المبارك في السطور القليلة القادمة فتابعوا معنا.

إيداع معاش إضافي “المكرمة الملكية”

تم الإعلان اليوم بأمر الملك عن صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان، وجديرًا بالذكر أنه تم نزول المكرمة الملكية للمواطنين السعوديين والذي كان الآيبان هو المانع لهم، وعلى جانب آخر لم يتم الكشف عن موعد الصرفبشكل رسكي، لذا جاء الأمر الملكي اليوم بشأن إيداع المكرمة الملكية بمرسوم ملكي رسمي من قبل الملك سلمان وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وجاء الأمر الملكي متوافق مع تداول بعض المواطنين أخبار تفيد بصرف المكرمة الملكية قبل عيد الأضحى.

وأفاد الأمر الملكي بأن المكرمة سوف يتم إيداعها خلال ساعات وبالتالي يحصل المستفيدين من الضمان الاجتماعي على راتبين ،وهما راتب الضمان بجانب راتب المكرمة الملكية والتي تسمى بمكرمة عيد الأضحى، وجدير بالذكر أنه لم يتبقى سوى أيام معدودات على عيد الأضحى.

شروط المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان

من المعروف أن المكرمة الملكية تعد مساعدة ملكية مقدمة من قبل خادم الحرمين الشريفين للمواطنين السعوديين لمساعدتهم في تحسين حالتهم المعيشية بجانب شراء المستلزمات الخاصة بهم قبل قدوم عيد الأضحى المبارك وتقدر ب 100 ريال للعائل و500 ريال سعودي للتابع أما بالنسبة للأسرة التي تتكون من 3 أفراد فإنها تحصل على 2500 ريال سعودي ولكن بعد توافر الشروط التالية: