إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن أوامر ملكية ، صدرت أوامر ملكية عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، ببعض القرارات الخاصة بحماية الأسر المستحقة للدعم من أبناء الشعب السعودي ، وذلك بناء علي التقرير المرفوع عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، وتضمن القرار تخصيص 20 مليار ريال سعودي لدعم الأوضاع المالية والاقتصادية المترتبة علي تداعيات ارتفاع سعر العملة الأجنبية ، و تقسم ل 10 عشرة مليارات ريال لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور ، وتحديد مبلغ 2 مليار ريال دعم دفعة لمرة واحدة لمستحقي دعم حساب المواطن عن العام الحالي 1443 / 1444 هـ الموافق 2022 م ، وتضمنت التوجيهات الملكية بعض التخصيصات الأخرى التي نستعرضها عبر فقرات مقالنا.

إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن أوامر ملكية

نقلا عن وكالة الأنباء السعودية واس ، صدرت أوامر ملكية خلال ساعة متأخرة مساء أمس الأحد 3 – 7 – 2022 :

تضمنت القرارات الموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً.

كما تم تحديد 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

ويأتي دعم حساب المواطن وبرنامج دعم صغار مربي الماشية ضمن العشرة مليارات المذكورة.

فضلا عن ذلك ، يخصص بقية المبلغ الـ 20 مليار ريال لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

أيضاً نص القرار علي تخصيص مبلغ 2 مليار ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي.

كما جاء التوجيه بإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

كذلك ، حددت القرارات رصد مبلغ 8 مليارات ريال دعم مادي إضافي لبرنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي.

وتم أيضاً ، تحديد حصة بقيمة 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.

10 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي

اشتملت القرارات الملكية الصادرة بناء علي تقرير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان علي تخصيص 10 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي :

جاء إجمالي الدعم المالي للشعب السعودي بقيمة 20 مليار ريال.

كذلك ، تضمن الخبر دعم الحكومة السعودية لمستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن بمبلغ 10.4 مليار ريال سعودي.

إضافة إلي ، التوجيه الملكي وضع مبلغ معاش إضافي لمرة واحدة لكافة المستحقين لدعم الضمان.

وحددت قيمة اجمالية للمعاش الإضافي بـ 2 مليار ريال سعودي ، وتصرف لمرة واحدة عن العام الحالي 1443 -1444 هجريا والموافق 2022 م.

خطوات التسجيل في حساب المواطن