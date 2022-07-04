نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 1443 وعودة الدوام في السعودية في المقال التالي
موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد بدء وانتهاء عطلة عيد الأضحى للعاملين في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، بتحديد بداية ونهاية موظفي البنوك في المملكة العربية السعودية، وأعلنت الحكومة أسماء البنوك التي ستستمر في العمل في إيطار الأضحى الذي يخدم الحجاج، وفيما يلي سوف نتعرف على أدق التفاصيل بخصوص هذا المحور، فتابعونا.
موعد عودة الدوام في السعودية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تاريخ إعادة الوظيفة إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنه في حالة الوفاء بالموعد النهائي، لن يتم خصم راتب الموظف من المساهمات المالية:
- تنتهي عطلة عيد الأضحى الرسمية لموظفي الهيئة الحكومية للمملكة العربية السعودية، والتي ستبدأ العمل صباح الأربعاء 13 يوليو 2022، يتوافق هذا مع الرابع عشر من الحجة 1443 هـ.
- تنتهي العطلة الرسمية لعيد الأضحى للعاملين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
- وتعمل المؤسسات والشركات الخاصة صباح الأربعاء 13 يوليو 2022، استجابة ل 14 ذو الحجة عام 1443.
موعد عودة الدوام في البنوك في السعودية
- أوضح البنك المركزي للمملكة العربية السعودية مواعيد الإجازات الرسمية للمصرفيين السعوديين.
- وأعلن البنك عن موعد بدء إجازة عيد الأضحى المباركة وانتهائها، على النحو التالي:
تنتهي عطلة عيد الأضحى الرسمية للمصرفيين في المملكة العربية السعودية.
- وستفتح البنوك في المملكة العربية السعودية أبوابها صباح الأربعاء 13 يوليو 2022، الموافق 14 ذو الحجة 1443 هـ.
مواعد بداية إجازة عيد الأضحى لموظفي السعودية
يعتبر عيد الأضحى من الإجازات الرسمية للمملكة العربية السعودية لأنه من الأعياد الإسلامية الكبرى.
وقد أفادت وزارة شؤون الموظفين والتنمية الاجتماعية أن جميع العاملين في المملكة العربية السعودية لديهم ما يلي:
- الحصول على إجازة رسمية سواء في القطاع العام أو الخاص حسب الموعد الذي تحدده الوزارة:
- كذلك يبدأ القطاع العام إجازة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من 5 ذو الحجة 1443 هـ يوم الاثنين 4 يوليو 2022.
- حيث ستبدأ إجازات القطاع العام مبكراً لدعم قبول الحجاج، وبالتالي فإن القطاع الخاص مختلف.
- تبدأ إجازات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية يوم عرفات يتوافق هذا مع 9 ذو القعدة 1443 هـ، الموافق 8 يوليو 2022.
- أيضا تبدأ الإجازات في مصارف المملكة العربية السعودية في 8 ذو الحجة 1443 هـ، الموافق 7 يوليو 2022.
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