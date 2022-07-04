كيفية إعادة فتح حساب جديد للمواطن بأمر ملكي برقم الهوية 1443

إعادة فتح حساب جديد للمواطن، بناءً على أمر الملك سلمان بن عبد العزيز تم فتح حساب جديدة لتقديم الطلبات لبرنامج حساب المواطن للتسجيل في البرنامج والحصول على المساعدة التي يقدمها للأسر الأكثر احتياجًا يتزامن من كل شهر مع الاحتفال بعيد الأضحى، وكذلك دعمًا مستمرًا على أساس شهري لأن حساب المواطن يعمل علي تقديم الدعم والمساعدة اللازمين لها، وننشر لكم خطوات التسجيل بفتج حساب جديد للمواطن برقم الهوية من خلال الأسطر القادمة.

شروط الأهلية لدعم حساب المواطن

بعد فحص الطلب بدقة تتم الموافقة علي ويتم تحديد مبلغ المال من خلال عدد من الضوابط والمعايير بما في ذلك:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولكن ليس أبناء زوجة مقدم الطلب المولودين في الخارج.

بالإضافة إلى ذلك يجب عليه أو عليها الإقامة داخل الدولة مع عدم قضاء أكثر من 90 يومًا خارج البلاد خلال العام السابق.

لا يمكن تجاوز الحد الأقصى للدخل الشهري للمساعدة.

رابط إنشاء حساب مواطن جديد

مع الإعلان عن بدء استلام طلبات تسجيل حسابات المواطنين الجديدة يمكن للمواطنين المستوفين لشروط الأهلية تقديم طلب بالطريقة التالية:

ادخل إلى رابط تسجيل حساب المواطن الجديد في ca.gov.sa.

انقر فوق رمز إنشاء حساب مواطن.

أدخل المعلومات الضرورية بما في ذلك تاريخ ميلادك ورقم هاتفك المحمول ورقم هويتك.

أدخل رمز التحقق الذي تم إرساله إلى رقم هاتفك ثم انقر فوق الزر “تحقق”.

قم بالوصول إلى صفحة البيانات لطالب تسجيل حساب مواطن جديد.

لقبول البنود والشروط المتأثرة انقر فوق.

اجمع الأوراق والوثائق اللازمة.

انقر فوق خيار حفظ.

موعد صرف حساب المواطن

يتم تحديد تاريخ فتح حساب المواطن في حسابات من لهم الحق فيه لليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف هذا التاريخ يوم إجازة أو عطلة نهاية أسبوع، برنامج حساب المواطن مسؤول عن الإعلان رسميًا عن الحد الزمني في الحساب، وتم تخصيص 10.4 مليار ريال لدعم المستفيدين من الضمان الاجتماعي ومستفيدي مساعدات المواطن بفتح باب التسجيل على حساب المواطن للعائلات المستحقة بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.