نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عاجل” التسجيل في حساب المواطن بأوامر ملكية تعرف على توجيهات خادم الحرمين الشريفين واهم التعديلات في المقال التالي
عمر شويل - جدة إعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن هذا ما تم إعلانه اليوم الاثنين الموافق ٤-٧-٢٠٢٢، حيث جاء الإعلان اليوم عن استقبال طلبات التسجيل، والاشتراك في الحساب مع الالتزام بتطبيق الضوابط، والتعديلات الجديدة، وجاءت هذه القرارات بعد أن قام الملك سلمان خادم الحرمين بإصدار قرارات تسمح للمواطنين السعوديين بالتسجيل من جديد في البرنامج مع تخصيص مبلغ دعم مالي إضافي يقدر ب٨ مليار ريال للمستحقين حتي نهاية السنة المالية، وذلك طبقًا للضوابط، والأحكام التي تم إعلانها مسبقًا، ولمعرفة تفاصيل القرار، وطريقة التسجيل تابع المقال.
إعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن تعرف على التعديلات
تم الإعلان اليوم الاثنين السابع من يوليو ٢٠٢٢ عن إعادة التسجيل في حساب المواطن مرة اخري، وذلك بعد أن تعليق استقبال الطلبات منذ عام ٢٠٢٠، وجاءت هذه القرارات الملكية من خادم الحرمين، وشمل القرار التالي:
#عاجل
صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين ، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.#واس pic.twitter.com/2M1QaKrFJZ
— واس الأخبار الملكية (@spagov)
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 4, 2022
صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين ، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.#واس pic.twitter.com/2M1QaKrFJZ
- إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن مع تخصيص ٨ مليار إضافية حتي نهاية السنة المالية.
- كما تم صدور أمر ملكي بالموافقة على تخصيص مبلغ دعم نقدي بقيمة ٢٠ مليار ريال للمستحقين.
- تم صدور هذه القرارات التي تهدف إلي مواجهة الأسعار المرتفعة في العالم.
- تم تخصيص مبلغ ١٠,٤ مليار ريال للمواطنين السعوديين مستحقي الضمان الاجتماعي، وأيضًا مستفيدي حساب المواطن بالإضافة إلي المستفيدين من برنامج مربي صغار المواشي.
حساب المواطن يبدأ بتطبيق التعديلات الجديدة،
وللتسجيل يرجى زيارة الرابط:https://t.co/viBETPJB0h pic.twitter.com/RH587gb5jT
— حساب المواطن (@citizenaccount)
حساب المواطن يبدأ بتطبيق التعديلات الجديدة،— حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022
وللتسجيل يرجى زيارة الرابط:https://t.co/viBETPJB0h pic.twitter.com/RH587gb5jT
خطوات التسجيل في حساب المواطن
- في البداية عليك الذهاب الي رابط موقع حساب المواطن الرسمي.
- بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة تسجيل دخول.
- ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة.
- بعد ذلك قم بإضافة بيانات التابعين.
- قم الآن بإدخال تفاصيل الدخل الخاص بالأسرة الشهري.
- عليك الآن تحديد فئات، واعمار التابعين للمستفيد.
- ثم ارفق كافة المستندات المطلوبة منك الي الموقع.
- تقديم عقد ايجار صحيح، وموثق أو تقديم صك الملكية في حالة التمليك.
شروط استحقاق دعم المواطن
- بعد أن يتم التقديم يتم دارسة طلبك، ومن ثم صدور النتائج الخاصة بالأهلية ثم صرف قيمة الدعم الدفعة المقبلة، وأن من أهم الشروط عدم زيادة دخل المتقدم عن قيمة الدعم.
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل، والجنسية، والإقامة الكاملة في الأراضي السعودية، ومن الجدير بالذكر أنه يتم استثناء أبناء السيدة السعودية المتزوجة من شخص غير سعودي.
موعد صرف الدفعة 56
تم الإعلان عن صرف الدفعة 56 يوم الأرعاء القادم الموافق 6-7-2022.
سيتم إيداع الدفعة الـ 56 للمستفيدين المكتملة طلباتهم يوم الأربعاء 6 يوليو 2022م ويشمل مبلغ الدفعة الدعم الإضافي.
— المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa)
سيتم إيداع الدفعة الـ 56 للمستفيدين المكتملة طلباتهم يوم الأربعاء 6 يوليو 2022م ويشمل مبلغ الدفعة الدعم الإضافي.— المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) July 4, 2022
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