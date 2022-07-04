من يمكنه التسجيل في حساب المواطن ca.gov.sa بعد صدور أمر ملكي بإعادة فتح التقديم

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عمر شويل - جدة من يمكنه التسجيل في حساب المواطن ca.gov.sa 1443 بعد صدور أمراً ملكياً اليوم بإعادة فتح باب التسجيل في برنامج الدعم الحكومي اليوم الاثنين بتاريخ الرابع من شهر يوليو الجاري، حيث تم صدور التوجيه الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين بعد تعليق تسجيل جديد في حساب المواطن دام طويلاً، فبعد الترقب الكبير من جانب المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية، فمن المقرر أن يفتح البرنامج باب التقديم على حساب المواطن من جديد خلال الساعات القليلة المقبلة بعد إقرار التعديلات الجديدة لحساب المواطن 1443.

التسجيل في حساب المواطن ca.gov.sa

بدأ برنامج حساب المواطن في تطبيق وتنفيذ التعديلات الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم اليوم، حيث سيتم تفعيل أيقونة تسجيل جديد في حساب المواطن عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، ومن ثم إضافة الدعم المالي الإضافي المقدر بمبلغ 8 مليارات ريال سعودي.

وذلك بعد صدور الأمر الملكي الذي أصدره مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بناءً على ما تم رفعه من قبل سمو ولي الهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ورعاهما،حيث تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 20 مليار ريال سعودي لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

كما أكد سمو ولي العهد على ضرورة مراعاة المواطنين الأكثر حاجة للدعم في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاعاً في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية للأفراد، وقد تم التأكيد من جانب المتحدث الرسمي لحساب المواطن على فتح باب التسجيل في برنامج حساب مواطن وفق الضوابط المعلنة بالسابق بحسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء السعودية “واس”، ومن يرغب في الحصول على رابط التسجيل في حساب المواطن ca.gov.sa الرسمي، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط حساب المواطن تسجيل جديد (ca.gov.sa).

التوجيه الكريم تضمن:

-إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

– تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي.

-تخصيص مبلغ (408ملايين) ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) التوجيه الكريم تضمن:

-إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

- تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي.

-تخصيص مبلغ (408ملايين) ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 4, 2022

من يمكنه التسجيل في حساب المواطن 1443؟

أكد برنامج حساب المواطن اليوم على أنه يمكن الاستفادة من الدعم المقدم من جانب البرنامج، وذلك عن طريق التسجيل في حساب المواطن من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج، ولكن من يمكنه التسجيل في حساب المواطن السعودي؟

وهنا صرح بأنه يستفيد من البرنامج كلاً من (حاملي الجنسية السعودية – حاملي بطاقات التنقل)، ويمكن للفرد المستقل الذي يبلغ 18 عاماً فأكثر التقديم على البرنامج بشرط الإقامة في مسكن منفصل عن الأسرة.

من يمكنه التسجيل في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/dOZTlIWvPu — حساب المواطن (@citizenaccount) من يمكنه التسجيل في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/dOZTlIWvPu — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

تسجيل جديد حساب المواطن

تم تعليق تسجيل جديد في حساب المواطن على مدار الفترة الماضية، حيث استقبل العديد من طلبات التسجيل منذ إطلاقه في في شهر ديسمبر لعام 2017م وحتى الدفعة الثامنة والعشرون لشهر مارس 2020م، ومنذ ذلك الحين لم يستقبل أي طلبات جديدة، ولكن فقط يستقبل طلبات إضافة تابعين أو إضافة مولود.

وقد تساءل العديد من المواطنين عن متى يفتح التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى حتى يتمكنوا من الالتحاق ببرنامج الدعم، فهناك من تم إسقاطه من البرنامج لسببٍ ما ولم يستطع العودة مرة أخرى للبرنامج، وهناك من لم يسجل في البرنامج مسبقاً ويرغب في تسجيل جديد، ليأتي الأمر الملكي الصادر اليوم ليفتح باب التسجيل في حساب المواطن ca.gov.sa مرة أخرى لمن يرغب في ذلك.