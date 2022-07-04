نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تفاصيل جديدة” أعرف خطوات التسجيل في حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة وشرط هام للتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من مستفيدي الضمان الإجتماعي والمواطنين الأقل دخلاً في المملكة، عن خطوات التسجيل في حساب المواطن بعد الأمر الملكي بفتح رابط التسجيل في البرنامج لفئات جديدة، بعد توقف البرنامج منذ أكثر من عامين عن أستقبال مستفيدين جدد، يأتي هذا الخبر المفرح مع حلول عيد الأضحى المبارك والتكبير والتهليل يملاً البيوت والشوارع، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم خطوات التسجيل الجديدة، وأهم الشروط الواجب توافرها في الراغبين في التسجيل.

كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أوصى خادم الحرمين الشريفين، بتخصيص المبالغ المطلوبة للمواطنين المستفيدين من الضمان الإجتماعي والتسجيل الجديد في برنامج حساب المواطن وكذالك لدعم صغار مربي الماشية في المملكة، ودعم شراء السلع الأساسية استراتيجية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم، وتسببت في أرتفاع معظم الأسعار خاصة أسعار السلع الغذائية.

شروط الأهلية والاستحقاق في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/hRF5E5ZaX3 — حساب المواطن (@citizenaccount) شروط الأهلية والاستحقاق في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/hRF5E5ZaX3 — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

خطوات التسجيل في حساب المواطن

الآن بإمكانكم التسجيل في برنامج #حساب_المواطن وذلك عبر

الرابط:https://t.co/u8K0etss7W

علمًا بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل. pic.twitter.com/RHAKeB1wrT — حساب المواطن (@citizenaccount) الآن بإمكانكم التسجيل في برنامج #حساب_المواطن وذلك عبر

الرابط:https://t.co/u8K0etss7W

علمًا بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل. pic.twitter.com/RHAKeB1wrT — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

الدخول على موقع برنامج حساب المواطن ca.gov.sa. أولاُ يتم إنشاء حساب جديد على البوابة الإلكترونية للبرنامج. تسجيل البيانات الشخصية “رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال، وتاريخ الميلاد”. النقر على تسجيل الدخول وتسجيل الرقم السري الذي وصلك على رقم الجوال الذي أدخلته. ثم قم بالدخول من خلال الرقم السري الخاص بك وسجل طلب الحصول على الدعم من البرنامج.

الفئات المستفيدة من الأمر الملكي الجديد

من يمكنه التسجيل في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/dOZTlIWvPu — حساب المواطن (@citizenaccount) من يمكنه التسجيل في برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/dOZTlIWvPu — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

كافة المواطنين المستفيدين من الضمان الإجتماعي المطور أو القديم. المواطنين المنطبق عليهم شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن القديمة. صغار مربي الماشية في المملكة.

ما هي شروط التسجيل في البرنامج؟

جاء في الأمر الملكي الجديد أن التسجيل يخضع لنفس الشروط القديمة وهي كما يلي.

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم بصفة دائمة داخل الأراضي السعودية ولا يسافر إلي الخارج أكثر من 90 يوم في العام.

أن لا يكون من أصحاب الأملاك للعقارات أو أي أشياء ثمينة وليس له سجل تجاري.

لا يكون يقيم في أي من دور الإيواء أو السجون الحكومية داخل المملكة.

يكون من أصحاب الدخول المنخفضة وينطبق عليه كافة الشروط التي حددها برنامج حساب المواطن للحصول على الدعم.

أوامر ملكية جديدة للتخفيف على المواطنين