دعم المشاريع الصغيرة بدون كفيل .. تعرف على الشروط وخطوات التسجيل

دعم المشاريع الصغيرة بدون كفيل من الخدمات التي تحرص الحكومة السعودية على إتاحتها للشباب تسهيلاً عليهم، حتى يتمكنوا من المساهمة في تطوير المجتمع، كما تساهم في النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، حيث أنه عبارة عن تمويل تمنحه الجهات المختصة في السعودية لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يقلل من نسبة البطالة في المملكة، وفي المقال نتعرف على الشروط وطريقة التسجيل.

كيفية الحصول على دعم المشاريع الصغيرة بدون كفيل

تقر البنوك والجهات التمويلية في المملكة العربية السعودية والتي من أهمها بنك الراجحي بعض الشروط التي يستلزم توافرها في الشخص حتى يحصل على التمويل، والتي تتمثل في التالي:-

أولاً، يتم الدخول على موقع بنك الراجحي الالكتروني الرسمي. ثم يقوم المستخدم بإدخال كافة المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة، والتي تشمل الاسم رباعي، الجنسية، السن. تحديد الجنس ذكر أم أنثى، ثم إدخال رقم الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين سارية المفعول، رقم الإقامة للمقيمين غير منتهي الصلاحية. ثم يتم إدخال بيانات الأجر الشهري للمستفيد. من ثم يتم تحديد نوع التمويل المرغوب في الحصول عليه، ونوع القطاع الذي يعمل به. بعد ذلك يتم إدخال معلومات التواصل، والتي تتمثل في رقم الجوال، عنوان البريد الالكتروني، عنوان السكن بالتفصيل. كما يقوم العميل بتحديد الوقت المناسب له من أجل التواصل معه. وأخيرًا يقوم البنك بفحص الطلب والاتصال بالعميل في حالة قبوله.

شروط الحصول على دعم المشاريع الصغيرة بدون كفيل

كما أقر البنك بعض الشروط والضوابط التي يستلزم توافرها من أجل التمكن من الحصول على التمويل، والتي تشمل الآتي:-

يجب أن يتراوح عمر العميل من 20 عام كحد أدنى حتى 60 عام كحد أقصى.

يستلزم أن يكون العميل من المواطنين أو المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

كما يشترط أن يتم تنفيذ المشروع سبب التمويل داخل أراضي المملكة.

كما يشترط أن يجتاز العميل المقابلة الشخصية التي يجريها البنك.

تصل قيمة التمويل إلى 50 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

بذلك نكون انتهينا من توضيح شروط الحصول على دعم المشاريع الصغيرة بدون كفيل في المملكة العربية السعودية، كما أوضحنا الخطوات.